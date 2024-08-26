العشبة المعجزة .. عشبة سحرية برخص التراب مفعولها كالسحر تعالج جميع الأمراض .. فوائد أخري لا حصر لها

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رياض - احمد صلاح - المارشميلو واحدة من أبرز النباتات الطبية التي يتم إستخدامها في حل الكثير من الحالات الصحية كمشاكل الشعر خاصة جذور هذا النبات، فيتضمن هذا النبات على خصائص ملطفة ومهدئة تعمل على تحسين صحة الشعر ومعالجة فروة الرأس، كما يساهم في ترطيب الشعر وتقليل التهيج التي يحدث في فروة الرأس، كما تعمل على تحسين الصحة العامة التي تتعلق بالشعر، وفي مقال اليوم سنتناول طريقة طبيعية يمكن من خلالها استخدام جزر المارشميلو للشعر، كما سنتعرف على فوائده العلجية لعدة أمراض أخرى.

بإستخدام جذور المارشميلو

يتم إستخدام جذور المارشميلو على شكل مستخلص أو على هيئة شاي، وتتكون مما يأتي:

2 ملعقة كبيرة من جذور المارشميلو.

عدد 1 ملعقة من زيت جوز الهند.

1 كوب من من الماء.

عدد 1 ملعقة من العسل.

خطوات تحضير الوصفة:

يتم إحضار إناء ووضع كوب من الماء به.

ومن ثم يتم نقع جذور المارشيملو في هذا الماء المغلي.

قم يتم ترك الخليط حتى يبرد لمدة 20 دقيقة.

ومن ثم يلزم تصفية السائل وذلك بعد مرور ما يقارب من 20 دقيقة سواء بإستخدام المصفاة أو من خلال إستخدام قطعة نظيفة من القماش، حتى يتم الحصول على مستخلص شاي جذور المارشميلو.

قم بإضافة كمية زيت جوز الهند لهذا الخليط مع المزج بشكل جيد.

كيفية تطبيق وصفة جذور المارشميلو للشعر

يتم وضع الخليط ع الشعر مع تدليك فروة الرأس بشكل لطيف حتى يتم تحفيز امتصاص كافة المكونات.

ومن ثم يتم ترك الخليط على فروة الرأس وذلك ل 30 دقيقة.

ثم يتم غسل الشعر بإستخدام شامبو خفيف ويكون مناسب للشعر، وينصح بأن يتم تكرار عمل هذه الوصفة كل أسبوع حتى يتم الحصول على نتائج مبهرة.

جذور نبات المارشميلو صيدلية متكاملة