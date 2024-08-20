انت الأن تتابع خبر وصفات الليمون على تيك توك تضر الشعر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر على منصّة "تيك توك" مؤخرًا وصفات لاستعمال عصير الليمون لتفتيح لون الشعر بشكل طبيعي لدى التعرّض للشمس. وهذه الوصفات ليست بجديدة، ولكنها تنطوي على مخاطر عديدة من الضروري تسليط الضوء عليها وإيجاد البديل الآمن لها.



وتنتشر موضة تفتيح لون الشعر خلال موسم الصيف

فيُسارع البعض إلى صالونات التجميل لتحقيق هذه الخطوة فيما يختار البعض الآخر اعتماد الأساليب الطبيعيّة التي تلقى رواجاً على تطبيق "تيك توك" وأبرزها: وضع القليل من عصير الليمون على الشعر قبل التعرّض المباشر للشمس.

ولكن الوصفات الطبيعيّة ليس بالضرورة آمنة، هذا ما يؤكده خبراء العناية بالشعر عندما يتحدثون عن مخاطر هذه الخطوة التي تتسبب بأضرار جمّة.

عصير الليمون والشمس:

يُشدّد خبراء العناية بالشعر على ضرورة عدم استخدام عصير الليمون على الشعر لتفتيح لونه لدى التعرّض المُباشر للشمس، إذ يتكوّن هذا العصير من حمض السيتريك الذي يُلحق الأذى بفروة الرأس وخصلات الشعر لدى التعرّض للأشعة الذهبيّة.

فهو يتفاعل كيميائياً مؤدياً إلى فتح أسفاط الشعر مما يجعل هذا الأخير ضعيفاً أمام الاعتداءات الخارجيّة التي يتعرّض لها وأبرزها: التلوث، حرارة الطقس، الرطوبة، والأشعة ما فوق البنفسجيّة بالإضافة إلى ملح البحر والكلور الذي يتواجد في أحواض السباحة.

والجدير ذكره أن التعرّض المُباشر للشمس وحدها مؤذى للشعر، أما عندما يجتمع تأثيره مع تأثير عصير الليمون فيُصبح الضرر أكبر. ويشير الخبراء إلى أن استعمال عصير الليمون على الشعر قد يُعطي في البداية انطباعاً خاطئاً بتعزيز لمعان الشعر، ولكن استخدامه المُتكرّر سيتسبّب دون شك بتضرّر ألياف الشعر وجعلها أكثر تأثراً بالعلاجات الكيميائية الاعتياديّة التي يتم تطبيقها في صالون التجميل مثل التلوين، و"البالياج"، و"الهايلايت".

البابونج هو البديل:

يُشكّل البابونج بديلاً مثالياً لعصير الليمون عند الرغبة بتفتيح كافة ألوان الشعر الفاتحة والداكنة بشكل طبيعي. وتُساعد المواظبة على استعماله في تفتيح لون الشعر بدرجة أو درجتين.

يمكن الاستعانة برذاذ نقيع البابونج الجاهز المتوفر في الأسواق منذ سنوات عديدة بالإضافة إلى الشامبو والكونديشنر اللذين يحتويان على خلاصة هذه النبتة.

يحتوي رذاذ نقيع البابونج الجاهز عادةً على نسبة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين الذي يُعزّز تفتيح الشعر بشكل طبيعي دون أن يُلحق أي أذى بفروة الرأس. وهو يمكن أن يُجفّف خصلات الشعر فليلاً ولكن يبقى أقل ضرراً بكثير من الليمون.

يمكن أيضاً تحضير نقيع البابونج في المنزل بعد خلط أزهار البابونج العضوية المُجففة بالماء الساخن وترك الخليط حتى يبرد ثم تصفيته ليصبح جاهزاً للاستعمال كمياه شطف للشعر بعد غسله.

حماية الشعر من الشمس: