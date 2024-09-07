تعرف على اسعار الذهب في عدن و صنعاء بعد انخفاضه إلى هذا المستوى

الرياض - محمد الاطلسي - استقرت أسعار الذهب في اليمن، امس الجمعة، بعد أن سجلت انخفاض ملحوظ خلال الساعات الماضية.

ورغم المتغيرات التي تطرأ على أسعار المعدن الأصفر عالميا ومحلياً، تبقى الفجوة في الأسعار ظاهرة بشكل لافت بين صنعاء وعدن.

وذكرت مصادر اقتصادية أن متوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء مساء امس الجمعة 6 سبتمبر 2024م بلغت على النحو التالي:

متوسط أسعار الذهب في عدن:

الجنيه الذهب

شراء = 1,045,000 ريال

بيع = 1,065,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 131,000 ريال

بيع = 138,000 ريال

متوسط أسعار الذهب في صنعاء:

الجنيه الذهب

شراء = 289,000 ريال

بيع = 293,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 35,900 ريال

بيع = 37,800 ريال