تعرف على اسعار الذهب في عدن و صنعاء بعد انخفاضه إلى هذا المستوى

الرياض - محمد الاطلسي - استقرت أسعار الذهب في اليمن، امس الجمعة، بعد أن سجلت انخفاض ملحوظ خلال الساعات الماضية.
ورغم المتغيرات التي تطرأ على أسعار المعدن الأصفر عالميا ومحلياً، تبقى الفجوة في الأسعار ظاهرة بشكل لافت بين صنعاء وعدن.
وذكرت مصادر اقتصادية أن متوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء مساء امس الجمعة 6 سبتمبر 2024م بلغت على النحو التالي:
متوسط أسعار الذهب في عدن:
الجنيه الذهب
شراء = 1,045,000 ريال
بيع = 1,065,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 131,000 ريال
بيع = 138,000 ريال
متوسط أسعار الذهب في صنعاء:
الجنيه الذهب
شراء = 289,000 ريال
بيع = 293,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 35,900 ريال
بيع = 37,800 ريال