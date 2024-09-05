اليك القنوات الناقلة لمباراة منتخب اليمن للناشئين مع نظيره السعودي

الرياض - محمد الاطلسي - يواجه منتخبنا الوطني للناشئين نظيره السعودي مساء يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا للناشئين 2024 المقامة حاليًا في الأردن، حيث ستكون المباراة حاسمة لكل فريق، منتخب اليمن يبحث عن تعزيز الصدارة اولانفراد بالقمة، في حين يبحث المنتخب السعودي عن الحفاظ على حظوظه في التأهل وعدم خروجه من البطولة مبكرًا، هذا ويدافع منتخبنا الوطني للناشئين في تلك البطولة عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية العاشرة من تلك البطولة.

وتذيع مباريات البطولة قناة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الرسمية على اليوتيوب حيث تذيع البث المباشر لكل المباريات، كما إنه من الجدير بالذكر أن القنوات الناقلة لمباريات منتخب اليمن للناشئين في بطولة غرب آسيا 2024 قناة السعيدة.

وبدأ منتخب اليمن رحلة دفاعه عن اللقب بتحقيق فوز على المنتخب العماني بنتيجة 3-1، ليحجز صدارة المجموعة الثانية مبكرًا.

ومنتخب السعودية بدأ البطولة بالخسارة غير المتوقعة أمام منتخب سلطنة عمان بنتيجة 2-3، ليحصد المنتخب العماني ثلاث نقاط هامة في جدول الترتيب، موعد مباراة اليمن والسعودية للناشئين في غرب آسيا يوم الجمعة بالأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 5 مساء بتوقيت دبي.