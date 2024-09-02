رجل سعودي يكشف عن سر شفائه من مرض السكري بعد ان كان يأخذ 5 إبر أنسولين في اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - تفاصيل مفاجأة يكشفها المواطن " حمد الحربي " السعودي المتعافين من مرض السكري ، في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي ، عن تجربته في الشفاء من مرض السكري .

وقال الحربي " ، " ظللت 8 سنوات أٌعاني من مرض السكري ، ووصل وزني لـ 147 كيلو ، وكنت بالبداية أتناول الأقراص وبعدها وصلت لأخذ 5 إبر أنسولين في اليوم".

وتابع ،" لي الآن 5 سنوات متوقف عن جميع علاجات مرض السكري ، ووزني الآن 82 كيلو ، ومشترك في أكثر من نادي ".

وعن سبب شفائه من مرض السكري ، قال الحربي ، " مارست الرياضة ، وتوقفت عن تناول الأرز والخبز بأنواعه".