انت الأن تتابع خبر ستندمون وتتذكرون كلامي لاكن بعد فوات الاوان.. ليلى عبد اللطيف تقولها بثقة ان النهاية اقتربت وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر من الان !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت ليلى عبد اللطيف، المشهورة بتوقعاتها الجريئة، رسالة مثيرة للجدل إلى جمهورها،

معربة عن أملها في أن تترك ذكرى إيجابية في حياة الناس. ومع ذلك، أثارت القلق بين المواطنين بإعلانها عن اقتراب "النهاية"، داعية الجميع لتوخي الحذر.

وصرحت عبد اللطيف أن التحذير يشمل الدول العربية أيضًا، حيث يتوجب عليهم الاستعداد لمواجهة الأحداث القادمة. وأضافت أن العالم يشهد اضطرابات سياسية تمتد من فرنسا إلى الولايات المتحدة، وقد تؤثر على دول عربية أيضًا.

كما توقعت استمرار النزاع بين روسيا وأوكرانيا، محذرة من خسائر بشرية ومادية متزايدة. بالإضافة إلى ذلك، تنبأت بكوارث طبيعية عديدة مثل زلازل، فيضانات، جفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

في نفس السياق، توقعت عبد اللطيف ظهور بوادر أمل في السودان، رغم التوقعات المظلمة للحالة الراهنة. وأشارت إلى احتمالية حدوث حرب أهلية في الولايات المتحدة، مع تركيز الإعلام على ولاية تكساس وشخصيات بارزة مثل إيلون ماسك في ظل كوارث اقتصادية متوقعة تؤثر على اليورو والدولار.

وأخيرًا، حذرت من استمرار الاضطرابات السياسية والتغييرات الحكومية المحتملة وتصاعد التوترات الأمنية التي قد تؤدي إلى هجمات إرهابية، داعية الناس للابتعاد عن المناطق المشبوهة. تبقى توقعات ليلى عبد اللطيف محط اهتمام وجدل واسع، حيث يتابع الكثيرون تصريحاتها بترقب وحذر.