انت الأن تتابع خبر جدري القردة .. شاهدوا توقعات ليلى عبداللطيف تتحقق وتثير الجدل من جديد (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت خبيرة الأبراج اللبنانية، ليلى عبداللطيف، والتي عُرفت بتنبؤاتها حول الكوارث والأوبئة العالمية، عن وباء جديد يُشابه الجدري، يتسبب في حكة الجلد، مما أثار جدلاً واسعاً بعد تداول فيديو لها قديم يتضمن تلك الإشارة. هذا التداول يأتي في ظل حالة قلق وترقب عالمية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي جدري القرود "حالة طوارئ صحية عالمية". الإعلان جاء نتيجة للتأكيد على حالات إصابة سُجلت بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة، بالإضافة إلى ظهور سلالة جديدة من الفيروس.

في الإطار ذاته، دفع الخوف من انتشار المرض العديد من الأشخاص إلى البحث عن تفسيرات لتنبؤات عبداللطيف ومحاولة ربطها بالأحداث الحالية التي تشهدها الساحة الدولية. وفي هذا السياق، يُشار إلى زيادة الاهتمام بكلمات هذه الخبيرة في ضوء ما يتطور من أحداث.

لقد أصبحت تنبؤات ليلى عبداللطيف محط أنظار العالم في كل مرة تُعلن فيها عن مثل هذه التوقعات، وهو ما يعكس تزايد النظر إلى تحليلاتها بجدية، خاصة في ظل التهديدات الصحية المتزايدة. وهذا يوضح كيف أن تأثير التنبؤات يمكن أن يتعدى الأوساط المهتمة بالأبراج ليشمل مختلف شرائح المجتمع باحثة عن أجوبة واضحة في زمن الأزمات.