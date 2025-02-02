انت الأن تتابع خبر ياريتني جربتها من زمان !! عشبة هدية من الله لعباده .. تخفض السكر التراكمي في الدم خلال دقائق وتحفز إفراز الأنسولين.. متوفرة في كل مطبخ.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المريمية، العشبة ذات النكهة اللطيفة التي تضاف إلى الشاي وتستخدم منذ القدم لأغراض طبية، قد تكون أكثر فائدة مما كنا نظن. دراسة حديثة أظهرت نتائج مدهشة تؤكد قدرة المريمية على خفض مستويات سكر الدم والكوليسترول في أقل من ساعتين، في هذا المقال، نناقش الفوائد الصحية المثيرة للمريمية وكيف يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تحسين صحة الإنسان

عشبة هدية من الله لعباده

نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية نتائج دراسة مثيرة أجريت على 80 شخص من مختلف الأعمار لمراقبة تأثير المريمية على مستويات سكر الدم والكوليسترول، تم تزويد المشاركين في الدراسة بالمريمية لمعرفة تأثيرها الفوري، أظهرت النتائج انخفاض ملحوظ في مستويات سكر الدم بعد ساعتين فقط من تناول المريمية، بالإضافة إلى انخفاض في مستويات الكوليسترول، ما يبرز دور هذه العشبة في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تأثير المريمية على سكر الدم والكوليسترول: نتائج دراسة تمت على مدى 3 أشهر

في دراسة أخرى نشرت في مجلة “الأدوية والعلاجات المتكاملة”، أجريت تجربة طويلة المدى على 40 شخص تم إعطاؤهم المريمية بشكل منتظم على مدار 3 أشهر. وبعد هذه الفترة، أظهرت النتائج انخفاض في مستويات سكر الدم، بما في ذلك انخفاض في مستوى سكر الدم عند الصيام، بالإضافة إلى تحسن كبير في مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، أظهرت الدراسة أن المريمية يمكن أن تلعب دور محوري في الوقاية من أمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني.

المواد الفعالة في المريمية: كيف تعمل على تحسين حساسية الإنسولين؟

بينت الدراسات الحديثة أن المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في المريمية، مثل حمض الروزمانريك، الكومفور، وحمض الفينول، هي المسؤولة عن التأثيرات العلاجية لهذه العشبة، هذه المركبات تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تكون سبب في العديد من الأمراض، مثل السكري وأمراض القلب، كما أن هذه المواد تساعد في تحسين حساسية الجسم للإنسولين، مما يسهل تنظيم مستويات السكر في الدم ويحد من مقاومة الإنسولين.

المريمية كعلاج طبيعي: كيفية الاستفادة من خصائصها الصحية

يمكن الاستفادة من المريمية بطرق متعددة، أكثر الطرق شيوع هي تحضير الشاي باستخدام أوراق المريمية الطازجة أو المجففة، كما يمكن أيضًا إضافة المريمية إلى الأطعمة مثل الحساء والسلطات لإضفاء نكهة مميزة وفي نفس الوقت الاستفادة من خصائصها الصحية.

يعتبر هذا النوع من العلاج الطبيعي خيار آمن وفعال للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في مستويات السكر أو الكوليسترول في الدم، أو حتى أولئك الذين يرغبون في تعزيز صحتهم بشكل عام.

المريمية كعلاج مبتكر وفعّال للتحكم في السكر والكوليسترول