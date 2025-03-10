7 وصفات طبيعية للتحكم في زيوت البشرة الزيادة

من اكتر المشاكل اللي بتعاني منها البشرة الدهنية هي زيادة افراز الزيوت على البشرة ، اللي مش بس بتسبب لمعان مش حلو للبشرة لكن كمان بتأدي لانسداد المسام اللي بيسبب ظهور الحبوب والبثور والرؤوس السودا ، عشان كده الاساس في علاج مشاكل البشرة الدهنية هو التحكم في الزيوت الزيادة ، والنهاردة بنات حوا هتساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم افضل ماسكات للتحكم في زيوت البشرة ، اللي هتساعد على تقليلها وبالتالي هتمنع المشاكل المترتبة عليها.

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