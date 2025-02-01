انت الأن تتابع خبر بعجينة قطنية هشة اعملي الميني بيتزا في البيت بمكونات اقتصادية بسيطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -الميني بيتزا من الأكلات الشهية التي يعشقها الجميع خاصة الأطفال، حيث تتميز بحجمها الصغير الذي يجعلها مثالية للتقديم في الحفلات والمناسبات أو كوجبة خفيفة للعشاء، وهذه الوصفة تتيح لكِ تحضير بيتزا صغيرة بعجينة هشة وطرية بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وتحضير الميني بيتزا في المنزل يضمن لكِ الحصول على عجينة مثالية، بالإضافة إلى حرية اختيار الحشوات المفضلة لكِ ولعائلتكِ سواء كنتِ تفضلينها بحشوة الجبن، الخضروات، الدجاج، أو اللحم، فإن هذه الوصفة ستمنحكِ نتيجة رائعة بكل تأكيد، لذا تابعي معنا طريقة تحضير الميني بيتزا بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل الميني بيتزا

3 أكواب دقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

½ ملعقة صغيرة ملح.

¼ كوب زيت زيتون أو زيت نباتي.

1 كوب ماء دافئ (حسب الحاجة).

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة (اختياري لزيادة طراوة العجينة).

لتحضير الصلصة:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 كوب طماطم مفرومة أو صلصة طماطم.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة سكر.

½ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 كوب جبن موزاريلا مبشور.

½ كوب جبن شيدر.

شرائح زيتون أسود وأخضر.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

شرائح سجق أو بيبروني.

قطع دجاج مشوي أو تونة (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الحليب البودرة والملح.

في وعاء صغير، ذوبي الخميرة في ربع كوب ماء دافئ مع السكر واتركيها لمدة 5-10 دقائق حتى تتفاعل وتظهر رغوة.

أضيفي الخميرة إلى خليط الدقيق، ثم أضيفي الزيت والماء الدافئ تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية.

غطي العجينة واتركيها تختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

سخني زيت الزيتون في مقلاة، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلّبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الطماطم المفرومة أو صلصة الطماطم، ثم أضيفي السكر، الملح، الزعتر، والفلفل الأسود.

اتركي الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف، ثم ارفعيها عن النار واتركيها تبرد.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بفردها على سطح مرشوش بالدقيق بسمك متوسط.

باستخدام كوب أو قطاعة دائرية، قطّعي العجينة إلى دوائر صغيرة.

رصي دوائر العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق.

ضعي ملعقة صغيرة من صلصة البيتزا على كل دائرة ووزعيها بالتساوي.

أضيفي طبقة من الجبن المبشور، ثم وزعي فوقها الحشوات المفضلة لديكِ مثل الزيتون، الفلفل، السجق، أو الدجاج.

رشي القليل من الجبن فوق الحشوة لمذاق غني وشهي.

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية.

ضعي صينية الميني بيتزا في الفرن واتركيها تخبز لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا والجبن يذوب تمامًا.

أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل التقديم.

قدمي الميني بيتزا دافئة مع صلصة الكاتشب أو الثومية، ويمكنكِ تقديمها مع مشروب بارد أو سلطة خفيفة للحصول على وجبة متكاملة وشهية.

مكونات تحضير العجينة السائلة لعمل الميني بيتزا

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من الحليب السائل.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

طريقة التحضير