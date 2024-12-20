انت الأن تتابع خبر سر كوردن بلو المطاعم طريقة عمل ألذ كوردن بلو بالجبنة السايحة مقرمش ولذيذ في المنزل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد الكوردن بلو واحد من اشهر واشهى الأطباق الفرنسية التي يمكنك تذوقها، فهو طبق يخلط بين الدجاج والجبن، ومن الممكن ايضا ان يخلط بين اللانشون مع هذه المكونات اللذيذة، فأكيد سوف يكون طعم هذا الطبق هو الأشهى على الإطلاق، ويسهل لربة المنزل تحضير هذا الطبق لأولادها كنوع من التغيير، وهذه الأكلة سوف تكون مناسبة جدا لمحبى الجبن، فهي تحتوي على شرائح الجبن الكثيرة، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها في المنزل بكل يسر وسهولة.
طريقة عمل كوردن بلو مقرمش ولذيذ
- الكورد بلو من أحلي الأطعمة الغنية بالبروتين والفتيامنيات لأحتوائها على صدور فراخ وبعض التوابل الغنية، حيث يتم البحث عنها بشكل كبير بسبب طعمها اللذيذ في المطاعم الشهيرة، فترغب الأمهات بعمل الكوردن بلو في المنزل ولكن لا تعلم كيفية تحضيرها ومكوناتها وفي هذا المقال نوضح لكم طريقة عمل الكوردن بلو بالجبنة وبالخطوات الكاملة.
المكونات
- جبنة سويسرية .
- لانشون .
- رومي مدخن .
- صدور فراخ مخلية .
- بقسماط مطحون .
- بيضه .
- زيت ابيض
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- نقوم بغسل صدور الفراخ جيدا، ثم نقوم بإخلائها من العظام ثم نقوم بتقطيعها الى شرائح كبيرة.
- .نقوم بتقطيع الجبنة السويسرية الى شرائح كبيرة .
- نقوم بتقطيع الرومي المدخن.
- نقوم بطحن البقسماط.
- نقوم بلف شريحة من الجبنة السويسرية على نفسها.
- ثم نقوم بلف شريحة رومى مدخن على الجبنة.
- ثم نقوم بعد ذلك بلف مرة أخرى شريحة جبنة، ثم نقوم بلف شريحة لانشون.
- ومن ثم بعد ذلك نقوم بلف عليها شريحة جبن.
- ثم نضع شريحة الفراخ عليها ونثبتها بالأعواد الخشبية الخاصة بالأسنان.
- نقوم بتغميس الكوردن بلو في البيضة ثم نغمسها في البقسماط المطحون.
- نقوم بعد ذلك بوضع اناء مليء بالزيت في الفرن حتى يسخن ثم نقوم بوضع الدجاج.
- نقوم بوضع الكوردن بلو في الزيت و نقوم بتحميله حتى يصبح لونة ذهبي.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 360 درجة ثم نقوم بوضع بعض الجبنة فوق الدجاج وإدخالها الفرن حتى تذوب الجبنة تماما فوق الكوردن بلو.
- نقوم بإخراج الكوردن بلو من الفرن ونزع الأعواد الخشبية منه.
- ونستمتع كوردون بلو مقرمش ولذيذ.