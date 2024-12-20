انت الأن تتابع خبر سر كوردن بلو المطاعم طريقة عمل ألذ كوردن بلو بالجبنة السايحة مقرمش ولذيذ في المنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الكوردن بلو واحد من اشهر واشهى الأطباق الفرنسية التي يمكنك تذوقها، فهو طبق يخلط بين الدجاج والجبن، ومن الممكن ايضا ان يخلط بين اللانشون مع هذه المكونات اللذيذة، فأكيد سوف يكون طعم هذا الطبق هو الأشهى على الإطلاق، ويسهل لربة المنزل تحضير هذا الطبق لأولادها كنوع من التغيير، وهذه الأكلة سوف تكون مناسبة جدا لمحبى الجبن، فهي تحتوي على شرائح الجبن الكثيرة، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها في المنزل بكل يسر وسهولة.

طريقة عمل كوردن بلو مقرمش ولذيذ

الكورد بلو من أحلي الأطعمة الغنية بالبروتين والفتيامنيات لأحتوائها على صدور فراخ وبعض التوابل الغنية، حيث يتم البحث عنها بشكل كبير بسبب طعمها اللذيذ في المطاعم الشهيرة، فترغب الأمهات بعمل الكوردن بلو في المنزل ولكن لا تعلم كيفية تحضيرها ومكوناتها وفي هذا المقال نوضح لكم طريقة عمل الكوردن بلو بالجبنة وبالخطوات الكاملة.

المكونات

جبنة سويسرية .

لانشون .

رومي مدخن .

صدور فراخ مخلية .

بقسماط مطحون .

بيضه .

زيت ابيض

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير