انت الأن تتابع خبر «كولاجين في البيت..!!» طريقة عمل وصفة مدهشة لتفتيح البشرة وترطيب ليس له مثيل بمكونات طبيعية مش هتكلفك مليم واحد.. تعالى اقولك ازاى..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم كل امرأة ببشرة مشرقة ونضرة خالية من التجاعيد والشوائب الكولاجين الطبيعي هو المفتاح الأساسي لتحقيق ذلك، فهو يمنح البشرة المرونة والحيوية، ويؤخر علامات التقدم في العمر اليوم، نقدم لك وصفة منزلية مدهشة لصنع كولاجين طبيعي باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

وصفة الكولاجين الطبيعي المنزلية

المكونات

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار (الألوفيرا).

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم (اختياري).

الطريقة

امزجي جل الصبار مع زيت فيتامين E جيداً حتى يتجانس الخليط.

أضيفي ماء الورد والكركم (إذا اخترتِ إضافته) وقلبي الخليط حتى يتجانس تمامًا.

ضعي المزيج في وعاء نظيف محكم الإغلاق.

كيفية الاستخدام

نظفي بشرتك جيداً باستخدام غسول مناسب.

ضعي كمية صغيرة من الخليط على بشرتك ودلكي بلطف بحركات دائرية.

اتركيه على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كرري الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

فوائد مكونات الوصفة

جل الصبار: يعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي ويرطب البشرة بعمق.

زيت فيتامين E: يحارب الجذور الحرة ويمنع ظهور علامات الشيخوخة.

ماء الورد: ينعش البشرة ويوحد لونها.

الكركم: مضاد للأكسدة ويقلل من الالتهابات ويضيف إشراقًا للبشرة.

نصائح إضافية: