تحضير كريم كولاجين عبقري بمكون طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

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رياض - احمد صلاح - كريم كولاجين، البشرة دائمة التعرض إلى الغبار والأتربة وأشعة الشمس وكل هذه الأمور تؤثر عليها بشكل ملحوظ سواء في الاسمرار أو ظهور الحبوب والخطوط البيضاء، لذا فالجميع يستخدم الكولاجين بصورة يومية لتجديد خلايا البشرة والحفاظ على حيويتها واعادتها مشرقة مرة أخرى، ولكن كثرة استخدام الكولاجين الجاهز يؤدي في بعض الأحيان الى نتائج عكسية بسبب احتوائه على مكونات كيميائية قد تسبب بعض الأضرار فإذا كنتي تبحثين عن كولاجين طبيعي في المنزل تابعي معنا حدثنا عن كريم كولاجين العبقري لتفتيح البشرة.

كريم كولاجين عبقري لتفتيح البشرة

البشرة النضارة والصافية الخالية من الحبوب والتصبغات حلم الجميع بلا استثناء، فالبشرة هي الوجه الأولي لعكس مدي الصحة والحيوية والنشاط، الجميع يعلم اهمية الكولاجين في تغذية وترطيب وتفتيح البشرة، ولهذا يبحثون دائما عن طريقة امانه للإعداده في المنزل وكنت من أفضل الطرق لإعداد الكولاجين في المنزل هي طريقة لبان الدكر

مكونات كولاجين لبان الدكر

2 ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

بيض بيضة.

4 ملاعق من دقيق الأرز.

7 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير كولاجين لبان الدكر