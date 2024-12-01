انت الأن تتابع خبر طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الناري بمكونات من المنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر باللون الأحمر يعد خيارًا جريئًا للكثير من النساء، حيث يعكس الجمال والحيوية، ومع ذلك فإن العديد من منتجات الصبغات الكيميائية تحتوي على مواد قد تؤثر سلبًا على صحة الشعر، لذلك يمكن اللجوء إلى الطرق الطبيعية التي تمنح الشعر لونًا رائعًا دون الإضرار به، ومن خلال هذا المقال، سنتعرف على طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر باستخدام مكونات طبيعية وآمنة.

استخدام الحناء لصبغ الشعر باللون الأحمر

الحناء هي واحدة من أشهر المكونات الطبيعية التي تستخدم لصبغ الشعر في العديد من الثقافات حول العالم. بالإضافة إلى أنها تمنح الشعر لونًا رائعًا، فإنها تعتبر أيضًا مغذيًا له، للحصول على اللون الأحمر من الحناء،

يجب اتباع الخطوات التالية:

احضار كمية 100 جرام من الحناء (حسب طول الشعر وكثافته)، ماء دافئ أو عصير ليمون، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون (اختياري).

قومي بمزج الحناء مع الماء الدافئ أو عصير الليمون حتى تصبح عجينة لينة.

اتركي الخليط لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يتفاعل.

إذا أردتي إضافة لمعان وحيوية للشعر، يمكنك إضافة ملعقة من زيت الزيتون.

قومي بتوزيع الحناء على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع التأكد من تغطيته بالكامل.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركي الحناء لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين حسب درجة اللون التي ترغبين في الحصول عليها.

بعد مرور الوقت، اغسلي الشعر جيدًا بالماء الفاتر، ويمكنك استخدام شامبو خفيف إذا لزم الأمر.

صبغ الشعر احمر باستخدام عصير البنجر

البنجر هو مكون طبيعي آخر يمكنه إعطاء الشعر لونًا أحمر طبيعيًا، حيث إن عصير البنجر يحتوي على صبغات طبيعية يمكنها أن تغني الشعر باللون الأحمر الداكن، هذه الطريقة مثالية إذا كنت ترغبين في الحصول على لون أحمر غني ومشرق،

ويتم تحضيرها من خلال ما يلي: