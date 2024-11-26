انت الأن تتابع خبر لو عايزة شعرك يبقى ناعم حرير تعالي اقولك مكون هيخلي شعرك الخشن ناعم ازاي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يودون الحصول علي شعر ناعم وله لمعه وبريق خاص، ولأن الشعر هو زينة كل فتاة وسيدة نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تنعيمه ولعانه، ويمكن تحضيرها في بضع دقائق ومكوناتها امنة علي الشعر وغير مكلفة.

خلطة الموز والعسل

المكونات

ثمرتان صغيرتان من الموز.

ربع كوب صغير من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نقوم بهرس الموز جيدا في وعاء حتى تصير ناعمة

نضيف بعد ذلك ربع كوب العسل بشكل تدريجي مع التقليب المستمر لحين الحصول على خليط متجانس وقوامه.

نقوم بترك الخليط جانبا وغسل شعرك جيدا بالماء والبلسم، ومن ثم تطبيق الخلطة عليه مع مراعاة وصولها لكافة أجزاء الشعر حيث من جذوره الى اطرافه.

نترك الخليط علي الشعر لمدة لا تقل عن خمس وعشرون دقيقة ثم غسله بالماء الدافئ والبلسم.

ينبغي تكرار تلك الخلطة يوما بعد يوم لمدة ثلاثة اشهر متتالية ثم سوف تلاحظين الفرق بنفسك.

خلطة البيض والعسل

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

ربع كوب صغير من الزبادي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث بيضات.

طريقة التحضير

نقوم بوضع كافة المكونات السابقة في وعاء عميق ثم يتم خفقه جيدا والاستمرار في التقليب لمدة خمس دقائق على الأقل، وذلك حتى يصبح الخليط لون واحد ومن ثم يتماسك قوامه.

نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والصابون ومن ثم تجفيفه جيدا وتطبيق تلك الخلطة عليه.

نترك الخليط بعد ذلك علي الشعر لمدة خمس وأربعون دقيقة، ثم يتم غسله بالماء الدافئ والشامبو.

الحرص على تكرار تلك الخلطة مرتين في الأسبوع.

طريقة عمل خلطة النشا مع عسل النحل

النشا من أهم المواد التي تساعد في فرد وتنعيم الشعر بشكل كبير، ولكن عبر الخطوات التالية.

المكونات:-

6 ملاعق نشا.

كمية مناسبة من زيت الذرة.

طريقة التحضير:-