انت الأن تتابع خبر «شعرك هيغطي وشك»... لن تعاني من الاحراج او الانزعاج مره ثانيه بعد استخدام هذه الوصفة باستخدام البطاطس للتخلص من الثعلبة ونمو الشعر في أجزاء الرأس!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مشكلة داء الثعلبة من أبرز مشكلات الشعر التي تعاني منها الفتيات، وهي حالة مرضية تؤدي إلى فقدان الشعر في مناطق معينة من فروة الرأس، وتظهر غالبا على شكل بقع دائرية، و يمكن أن تكون هذه المشكلة ناتجة عن اضطرابات مناعية تجعل الجسم يهاجم بصيلات الشعر، أو نتيجة التوتر والضغط النفسي، و داء الثعلبة لا يسبب ألما، ولكنه يؤثر نفسيا بشكل كبير على الفتيات، مما يدفعهن للبحث عن حلول طبيعية وفعالة، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

فعالية الوصفات العشبية في علاج داء الثعلبة

تعتبر الوصفات العشبية من الحلول الفعالة لعلاج داء الثعلبة، حيث تحتوي الأعشاب على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات التي قد تساعد في تعزيز نمو الشعر من جديد، وعلى سبيل المثال، عشبة الزعتر وإكليل الجبل تتميز بقدرتها على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر، و كما أن الألوفيرا وزيت الخروع معروفتان بتقوية البصيلات والمساعدة في إنبات الشعر، و بفضل احتوائها على عناصر مغذية، تساعد الوصفات العشبية في تقوية الشعر وتحسين حالته دون تعريضه للمواد الكيميائية الضارة.

فوائد عصير البطاطس لعلاج الثعلبة

عصير البطاطس له فوائد هائلة في علاج داء الثعلبة، حيث يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين C، B، والحديد، التي تساعد في تعزيز نمو الشعر وتحفيز بصيلاته، و كما يعمل عصير البطاطس على تحسين صحة فروة الرأس بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

وصفة عصير البطاطس لعلاج الثعلبة

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

بضع قطرات من زيت النعناع العطري (اختياري) .

طريقة التحضير والاستخدام

قشري البطاطس واضغطي للحصول على العصير.

اخلطي العصير مع زيت الخروع وجل الألوفيرا جيدا.

طبقي الخليط على فروة الرأس ودلكي المناطق المتأثرة بلطف.

اتركيه لمدة 30-45 دقيقة ثم اغسلي شعرك بشامبو طبيعي.

نصائح عند الاستخدام