انت الأن تتابع خبر انتهى زمن الصبغات الكيميائية والكوافير.. احصلي على لون بني جميل في أقل من ساعة ويختفي الشيب بلون ثابت جذاب وإلى الأبد.. (إليك طريقة التحضير) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من ظهور الشعر الأبيض أو الشيب في وقت مبكر، وهو ما قد يسبب الإزعاج للبعض وفي حين أن هناك العديد من الكريمات والمواد الكيميائية المتاحة في الأسواق قد تكون الوصفات الطبيعية خيار أكثر أمان وفعالية في تغطية الشيب دون التسبب في أضرار للشعر.

الشاي الاسود لصبغ الشعر الابيض

فيما يلي بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تغطية الشيب بشكل فعال.

وصفة القهوة والكاكاو

للحصول على لون بني لامع يمكنك استخدام وصفة القهوة والكاكاو. تتضمن الخطوات التالية:

امزج خمس ملاعق كبيرة من القهوة مع خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو في لتر من الماء.

قم بغلي المزيج على النار لمدة خمس دقائق، ثم اتركه ليبرد.

صفي المزيج وضعيه في بخاخة، ثم وزعيه على الشعر بالكامل.

غطي الشعر بكيس بلاستيكي واتركيه لمدة أربع ساعات.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر.

استخدمي هذه الوصفة مرة أسبوعيًا للحفاظ على اللون.

خلطة القرنفل

هذه الوصفة فعالة في إخفاء الشيب بفضل مزيج الزيوت الطبيعية:

اخلطي نصف كوب من زيت القرنفل مع نصف كوب من زيت السمسم، نصف كوب من زيت الخردل، نصف كوب من زيت الزيتون، ونصف كوب من كريم مرطب.

دلكي فروة الرأس بالمزيج، ثم غطي الشعر واتركيه لمدة ساعة.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

عصير البرتقال

للحصول على لون برتقالي محمر للشعر الأبيض:

وزعي كوبًا كبيرًا من عصير البرتقال على الشعر الأبيض مع التدليك.

اتركي العصير على الشعر لمدة ثلاث ساعات.

اشطفي الشعر بالماء البارد.

كرري العملية مرة أسبوعيًا للحفاظ على اللون.

وصفة الشاي الأسود

لصنع لون أسود داكن طبيعي:

اغلي كمية من الشاي الأسود (أو سبع أكياس) في لتر من الماء.

اتركي الشاي ليبرد ويستخلص اللون لمدة نصف ساعة.

صفي الشاي وضعيه في بخاخة، ثم وزعيه على الشعر بالكامل.

اتركيه لمدة ثلاث ساعات ثم اشطفي الشعر بالماء البارد.

الحناء

تعد الحناء من الوصفات الطبيعية الفعالة في تغطية الشيب باللون البني الداكن:

اغلي لتر من الماء ثم أضيفي كمية مناسبة من الحناء إلى الماء الدافئ.

اخلطي المكونات جيدًا ووزعيها على الشعر.

غطي الشعر واتركيه لمدة ثلاث ساعات.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر.

عصير الليمون

للحصول على لون أصفر فاتح:

امزجي كوب كبير من عصير الليمون مع نصف كوب من زيت الزيتون.

وزعي المزيج على الشعر بالكامل.

اتركيه لمدة ساعتين ثم تعرضي للشمس لمدة نصف ساعة.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر.

فوائد استخدام الوصفات الطبيعية

تعد الوصفات الطبيعية خيار ممتاز لعلاج شيب الشعر، حيث تقدم العديد من الفوائد: