انت الأن تتابع خبر للنساء.. خبير أمريكي يكشف طريقة تحويل الأعمال المنزلية لتمارين رياضية لتخسيس البطن والأرداف والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -لا شك أن كل امرأة تسعى ان تكون رشيقة القوام، وتبحث عما يساعدها في ذلك، وقد اكتشف الباحثون في
علوم التغذية ان القيام بالتمارين الرياضية الشاقة
- او القيام بالأعمال المنزلية كلاهما يمكنه ان يساعد في عملية حرق السعرات الحرارية الزائدة، وقد وصف العلماء نشاط التنظيف المنزلي بأنه تمرين غير مقصود أو NEAT، والذي يرمز إلى التوليد الحراري للنشاط غير الرياضي.
كيفية تحويل الانشطة المنزلية الى تمرين حرق دهون
- يمكنك تحويل الأنشطة إلى تمرين من خلال إضافة حركات رياضية مثل القرفصاء، أو ببساطة أن تكون أكثر تعمدا بشأن الطريقة التي تتعامل بها مع المهام المنزلية وتبذل المزيد من الجهد البدني فيها، وقد صرح الدكتور داستون موريس، أستاذ تعزيز الصحة والسلوك الصحي في جامعة ميريلاند للصحة التكاملية، إن الاتساق هو المفتاح: إذا كنت تستخدم تنظيف المنزل كوسيلة لزيادة الحركة والنشاط البدني، فقم بـ 20 إلى 30 دقيقة كل يوم.
- كما أوصى موريس بتغيير المهام يوميا حتى تحقق التوازن العضلي، وقال: “ركز على الغسيل وإزالة الغبار في يوم ما، والحمامات في اليوم التالي، والكنس في أيام أخرى”، وينصح الخبراء ببدء عملية تنظيف المنزل بالكامل بإزالة الغبار، وقالوا ان القيام بذلك لمدة نصف ساعة، يمكنه أن يحرق 80 سعرة حرارية للفرد.
- كما اشارت ستيفاني توماس، وهي مدربة شخصية معتمدة، إن عملية تنظيف الغبار تؤثر على الكتفين والذراعين، خاصة في الأماكن المرتفعة التي يصعب الوصول إليها، وإذا كنت ترغبين في زيادة الحرق يمكنك اضافة تمارين القرفصاء أثناء تحركك في جميع أنحاء الغرفة، حيث تشير الدراسات إلى أنك تحرق ما يقرب من ثماني سعرات حرارية لكل دقيقة من جلوس القرفصاء – لذلك حتى 10 دقائق يمكن أن تحرق ما يصل إلى 80 سعرة حرارية.
- كما قدر العلماء ان مسح بلاط الحمام لمدة نصف ساعة سوف يؤدي إلى حرق 100 سعرة حرارية وتنشيط عضلات اليدين والذراعين والكتفين، كما ان عملية غسل الأطباق تحرق حوالي 160 سعرة حرارية لكل نصف ساعة، بالاضافة الى أن غسيل الملابس يمكنه حرق نحو 50 سعرة حرارية لكل نصف ساعة، من خلال الحركات، مثل الجلوس في وضع القرفصاء عند تحميل وتفريغ الغسالة، ونقل الأحمال في أنحاء المنزل ووضع الملابس في أماكنها.