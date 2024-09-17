انت الأن تتابع خبر للنساء.. خبير أمريكي يكشف طريقة تحويل الأعمال المنزلية لتمارين رياضية لتخسيس البطن والأرداف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -لا شك أن كل امرأة تسعى ان تكون رشيقة القوام، وتبحث عما يساعدها في ذلك، وقد اكتشف الباحثون في

علوم التغذية ان القيام بالتمارين الرياضية الشاقة

او القيام بالأعمال المنزلية كلاهما يمكنه ان يساعد في عملية حرق السعرات الحرارية الزائدة، وقد وصف العلماء نشاط التنظيف المنزلي بأنه تمرين غير مقصود أو NEAT، والذي يرمز إلى التوليد الحراري للنشاط غير الرياضي.

كيفية تحويل الانشطة المنزلية الى تمرين حرق دهون