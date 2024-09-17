اصنعي بنفسك كريم الليمون والنشا قنبلة التفتيح وإزالة التجاعيد من الوجه

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رياض - احمد صلاح - كريم الليمون والنشا ، من الوصفات الطبيعية الرائعة التي تعمل على تفتيح البشرة وتبييضها أكثر من ٧ درجات، كما تعمل على توحيد لون البشرة، وجعلها صافية وخالية من أي تصبغات وبقع داكنة، كما يحتوي الليمون على فيتامين ج الذي يعزز من إنتاج مادة الكولاجين التي تجعل البشرة نضرة ومرنة وناعمة وصحية، بالإضافة إلى ذلك يعمل على القضاء على حب الشباب والبثور، وطريقة تحضير الكريم في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع أي فتاة أو سيدة تحضيره بدون أي جهد، وفي وقت قصير جداً، ويتميز الكريم بأن تكلفة صنعه في المنزل زهيدة، ولا يحتوي على أي مواد كيميائية تؤذي البشرة من كثرة استخدامه.

وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية

التي تعالج أغلب مشاكل البشرة، دون حدوث أي مشاكل للبشرة على المدى البعيد، والكريمات الطبيعية لا يحدث استخدامها التهابات أو حكه في الجلد مثل الكريمات الصناعية التي يتم شرائها من محلات مستحضرات التجميل، أو الصيدليات وتكون مرتفعة الثمن، ومن الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة كريم النشا والحلبة الذي يعمل على تسمين الوجه، ونفخ الخدود، وإزالة التجاعيد، وكريم البقدونس الذي يرطب البشرة ويعمل على تبييضها، وكريم لبان الذكر الذي يستخدم في شد البشرة وإزالة التصبغات والحبوب والبثور من الوجه، وسوف نتعرف من خلال دوت الخليج، على طريقة عمل كريم الليمون والنشا بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة التحضير وبأقل تكلفة.

مكونات كريم الليمون والنشا

يحتوي هذا الكريم الجبار في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد على مكونات طبيعية بسيطة وهى كما يلي:-

ثلاثة أو أربعة حبات من الليمون.

٢ كوب من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الليمون والنشا الرهيب في تبييض البشرة وشد البشرة وهى كما يأتي:-

نقوم بتقطيع حبات الليمون، ثم نقوم بوضعها في وعاء ونضع عليهم كوب من الماء.

نضع الوعاء على النار حتى يستوي الليمون تماماً.

نحضر الكبة الكهربائية ونضع فيها الليمون، ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم جداً وقوامه كريمي.

نقوم بإضافة خليط الليمون على النشا، ونضيف إليهم كوب من الماء، ثم نضعهم على النار مرة أخرى مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متماسك وشكله كريمي.

نقوم بدهن الكريم على المناطق التي تحتاج إلى تفتيح أو تبييض سواء في الوجه أو الكوع أو الركبة.

يمكن استخدام هذه الوصفة كشور في الجسم كله، ويمكن دهنه في المناطق التي يوجد فيها تصبغات أو بقع داكنة.

نترك الكريم على البشرة مدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة، وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت بيضاء جداً وفاتحة ولونها موحد ورائحة الجسم جميلة جداً.

نكرر وضع كريم الليمون والنشا ثلاثة مرات في الأسبوع، حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من البقع والتصبغات.

فوائد كريم الليمون والنشا للبشرة

هناك مفيد كبيرة يحتوي عليها الليمون للبشرة وهى كما يأتي