انت الأن تتابع خبر يحتوي على الكالسيوم وفيتامينG.. فوائد صحية للخس يجهلها الكثيرون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعدّ الخس من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تُساهم في تحسين جودة النوم،

تشمل هذه العناصر:

اللاكتوكاريوم:

وهو مركب نباتي له خصائص مهدئة للأعصاب، ويُساعد على الاسترخاء وتحسين نوعية النوم.

فيتامين ج:

يُساعد على تنظيم إفراز هرمون الميلاتونين، وهو هرمون يُنظم دورة النوم والاستيقاظ.

الكالسيوم:

يُساعد على استرخاء العضلات وتحسين نوعية النوم.

المغنيسيوم:

يُساعد على تنظيم وظائف الجهاز العصبي وتحسين نوعية النوم.

الألياف:

تُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يُساعد على تجنب الاستيقاظ ليلاً بسبب انخفاض سكر الدم.

البوتاسيوم:

يُساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين نوعية النوم.