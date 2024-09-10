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يحتوي على الكالسيوم وفيتامينG.. فوائد صحية للخس يجهلها الكثيرون

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رياض - احمد صلاح - يُعدّ الخس من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تُساهم في تحسين جودة النوم،

تشمل هذه العناصر:

اللاكتوكاريوم:

  • وهو مركب نباتي له خصائص مهدئة للأعصاب، ويُساعد على الاسترخاء وتحسين نوعية النوم.

فيتامين ج:

  • يُساعد على تنظيم إفراز هرمون الميلاتونين، وهو هرمون يُنظم دورة النوم والاستيقاظ.

الكالسيوم:

  • يُساعد على استرخاء العضلات وتحسين نوعية النوم.

المغنيسيوم:

  • يُساعد على تنظيم وظائف الجهاز العصبي وتحسين نوعية النوم.

الألياف:

  • تُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يُساعد على تجنب الاستيقاظ ليلاً بسبب انخفاض سكر الدم.

البوتاسيوم:

  • يُساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين نوعية النوم.

بالإضافة إلى هذه العناصر الغذائية، يُعدّ الخس مصدرًا غنيًا بالماء، مما يُساعد على منع الجفاف الذي قد يُؤدي إلى اضطرابات النوم.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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