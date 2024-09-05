انت الأن تتابع خبر أشهر العلاجات الفعالة للتخلص من خشونة القدمين وتقشير الطبقة السطحية التالفة من البشرة.. تعرفي على فوائد الملح الخشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعدّ الملح الخشن أحد أشهر العلاجات الفعالة للتخلص من خشونة القدمين وتقشير الطبقة السطحية التالفة من البشرة؛ نظراً لغناه بالعناصر والفيتامينات، خصوصاً بلوراته الكبيرة التي تخضع للتكرير والمعالجة وتحوي الصوديوم واليود المفيدين لصحة القدمين.

فلا تفوتي فرصة تدليل قدميك

بتجربة تشبه السبا في المنزل، وإدراج الملح الخشن كمكون أساسي للحفاظ على نعومة قدميك، بخاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتداء الأحذية المكشوفة. تابعي مع "سيدتي" المزيد من فوائد الملح الخشن للقدمين، وطرق استخدامه.

لملح الخشن،

والمعروف أيضاً باسم ملح الكوشر أو الملح الصخري، يعدّ من أنقى أنواع الملح، إذ يخلو من الملوثات والمكونات الكيميائية. يتكوّن الملح الخشن بعد حدوث عملية التبخر للمياه المالحة في المسطحات المائية، مثل البحار والخلجان المغلقة، ومصبات الأنهار في المناطق شبه القاحلة. عادةً، ما يكون الملح الخشن عديم اللون، أو أبيض، وقد يكتسب اللون الأزرق الفاتح أو الأحمر، حسب كمية الشوائب الموجودة فيه ونوعها.

فوائد لا تُعدّ ولا تُحصى

يوفّر الملح الخشن العديد من الفوائد الصحية والجمالية، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس. ويقدّم العديد من الفوائد للقدمين، بخاصة عند استخدامه كمقشّر، تتمثّل بالآتي:

يعمل الملح الخشن كمادة تقشير وصنفرة للقدمين، يزيل الجلد الميت، ويقلل من خشونة الكعبين، وبالتالي تحسين نعومة البشرة.

يساعد الملح الخشن على ترطيب بشرة القدمين، مما يمنع جفافهما وحمايتهما من التشققات.

تدليك القدمين بالملح الخشن، يحفز الدورة الدموية، مما يساعد على تقليل التورم وتعزيز صحة القدم بشكل عام.

يحسّن طبقة الجلد الخارجية للقدم ويخفّف من آلام القدمين، بخاصة بعد يوم طويل من الوقوف أو المشي.

يحتوي الملح الخشن على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، والتي تُفيد في تطهير الجلد ومنع الالتهابات، لا سيما في المناطق المعرضة لنمو البكتيريا مثل بين أصابع القدم.

يقلّل الملح الخشن من رائحة القدمين، كونه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا المسببة لرائحة القدمين.

يوفّر نقع القدم بالملح الخشن تجربة استرخاء رائعة، حيث يخفف من التوتر في القدمين.

يعالج الملح الخشن الالتهابات الجلدية، ويمنع انتشار العدوى الفطرية المسببة للقدم الرياضي.

طريقة استخدام الملح الخشن للعناية بالقدمين بالخطوات

يُمكن أن يكون استخدام الملح الخشن للعناية بالقدمين تجربة مفيدة ومهدئة. إليك طريقة بسيطة لدمج الملح الخشن في روتين العناية بقدميك:

املئي حوض الاستحمام بالماء الدافئ، بحيث تكفي الكمية لنقع القدمين بشكل كامل. وتأكدي من أن الماء في درجة حرارة مريحة لقدميك. قد يكون الماء الساخن جداً مزعجاً ويسبب حروقاً.

أضيفي إليه، كمية وافرة من الملح الخشن، وحرّكي حتى يذوب.

ضعي بضع قطرات من زيت النعناع، أو زيت اللافندر، للتخلص من رائحة القدمين الكريهة وتشققهما في آنٍ واحد.

انقعي قدميك بالمحلول لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

خذي حفنة من الملح الخشن، وافركيها على قدميك بحركات دائرية، مع التركيز على المناطق الخشنة مثل الكعب، سيساعد ذلك على إزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز الدورة الدموية.

اشطفي قدميك بالماء النظيف وجففيهما بمنشفة نظيفة وناعمة.

رطّبي قدميك بكريم مرطب، للحفاظ على بشرة ناعمة.

مكونات يمكن إضافتها للملح الخشن

ثمّة مكونات طبيعية، يمكن دمجها مع الملح الخشن في روتين العناية ببشرة القدمين، قد تعزّز من النتائج. ومنها:

بيكربونات الصوديوم

تمتلك بيكربونات الصوديوم أو ما يعرف بصودا الخبز خصائص مضادة للفطريات، مما يساعد إضافتها إلى محلول الملح الخشن، على تقشير البشرة، وإزالة خلايا الجلد الميت، والتخفيف من الحكة.

خل التفاح

إضافة خل التفاح إلى محلول الملح الخشن، قد يبطئ نمو البكتيريا، مما يساعد على التخلص من الفطريات والتقليل من رائحة القدمين الكريهة، وذلك لاحتواء الخل على خصائص مضادة للأكسدة.

زيت الزيتون

لا يعالج زيت الزيتون جفاف بشرة القدمين فحسب، بل يساعد على تنعيمهما؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

ما يجب تجنبه