انت الأن تتابع خبر يعتبر علاج تجميلي.. تعرف على فوائد تقنية مصّاص الدماء للعناية بالبشرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتسبت تقنية مصّاص الدماء للعناية بالجلد شهرة متزايدة في السنوات الأخيرة كأحدث علاج تجميلي.

تُعرف أيضًا

باسم علاج مصاص الدماء أو microneedling + PRP . يتضمن هذا الإجراء سحب الدم من ذراع المريض، وفصل البلازما الغنية بالصفائح الدموية وتطبيقها على الوجه بعد ذلك بعناية لتجديد البشرة وتحسين مظهرها.

خلال الإجراء