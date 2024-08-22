انت الأن تتابع خبر يساعد في تعزيز نمو الشعر الصحي.. تناول هذه المكونات ستغنيك عن كل العلاجات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تساقط الشعر يحدث نتيجة عدد كبير من العوامل، بدءا من المشكلات الهرمونية وقصور الغدة الدرقية إلى أمراض المناعة الذاتية أو الحالات الجلدية.

وأوضح الدكتور الشهير

أمير خان، لمتابعيه على "إنستغرام"، أنه يمكن تعزيز نمو الشعر من خلال الغذاء اليومي، وقال: "تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن قد يساعد في تعزيز نمو الشعر".

وينصح خان بتناول البيض