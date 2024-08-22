انت الأن تتابع خبر يساعد في تعزيز نمو الشعر الصحي.. تناول هذه المكونات ستغنيك عن كل العلاجات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تساقط الشعر يحدث نتيجة عدد كبير من العوامل، بدءا من المشكلات الهرمونية وقصور الغدة الدرقية إلى أمراض المناعة الذاتية أو الحالات الجلدية.
وأوضح الدكتور الشهير
- أمير خان، لمتابعيه على "إنستغرام"، أنه يمكن تعزيز نمو الشعر من خلال الغذاء اليومي، وقال: "تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن قد يساعد في تعزيز نمو الشعر".
وينصح خان بتناول البيض
- الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين المفيد للشعر، وما يسمى البيوتين الضروري لبروتين الشعر والكيراتين.
- وأشاد أيضا بالبيض لاحتوائه على الزنك (0.53 ملغ في بيضة كبيرة مسلوقة) والسيلينيوم، الذي "يدعم نمو الشعر الصحي".
- ويوصي بإضافة التوت إلى النظام الغذائي، قائلا: "يحتوي التوت على فيتامين C اللازم لإنتاج الكولاجين الذي يمكن أن يقوي الشعر، والكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الشعر من التلف".
- ويدعو كذلك إلى تناول الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل الكرنب والبروكلي، لأنها تحتوي على حمض الفوليك والحديد وفيتامين A وفيتامين C.
- كما أشاد بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي توجد غالبا في الأسماك، بما في ذلك سمك السلمون، وكذلك الجوز وبذور الكتان. وأوضح أن "المكسرات والبذور تحتوي أيضا على فيتامين E الذي يعتقد أنه مضاد للأكسدة صحي للشعر".
- يذكر أن الإنسان يفقد حوالي 50 إلى 100 شعرة يوميا. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة تحذيرية لحالة طبية مثل نقص الحديد.