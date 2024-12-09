انت الان تتابع خبر بدون بيض.. اعملي المايونيز أحلي من الجاهز بطريقة سهلة ومكونات موجودة في البيت والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد المايونيز من أهم أنواع الصوص الذي يستخدم في العديد من الأكلات ويعطي مذاقا لذيذا ومميزا ولكن لا يحب الكثير من الأشخاص إضافة البيض على المايونيز عند تحضيره في المنزل، والآن يمكنك سيدتي أن تقومي بتحضير المايونيز مثل الذي يباع في المحلات دون الحاجة إلى إضافة البيض ويكون بنفس الطعم والجودة التي يباع بها في الخارج، كل ذلك مع القليل من المكونات التي يسهل توفيرها.

طريقة تحضير المايونيز



نشير إلى المكونات التي نحتاج إليها لتحضير المايونيز دون الحاجة إلى إضافة البيض:

1/2 كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة واحدة صغيرة من الخردل.

كوب كبير مع إضافة ربع كوب أخر من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خلاط كهربائي.

خطوات تحضير المايونيز بدون بيض

نوضح إليكم كيفية تحضير المايونيز في المنزل والحصول على القوام المناسب:

نبدأ في إضافة الزبادي داخل الخلاط مع وضع السكر والخردل والنشأ تذوب في ملعقتين ماء ساخن ويتم تقليبها حتي الزوبان ثم تضاف الي باقي المكونات والخل والملح.

نضرب كل هذه المكونات معا داخل الخلاط حتى تمتزج تماما.

يتم بعد ذلك إضافة الزيت على هذا الخليط بشكل تدريجي ثم يتم ضربه بالخلاط حتى يتم الانتهاء من كمية الزيت كامله.

نلاحظ أننا قد حصلنا على قوام المايونيز المناسب نفرغ المايونيز من الخلاط ونضعه داخل برطمانا مناسب ويوضع داخل الثلاجة للمحافظة على طعمه.

طريقة تحضير المايونيز بالبيض

نوضح أيضا كيفية تحضير المايونيز مع إضافة البيض في النقاط التالية: