شكرا لاهتمامك لمعرفة “ميدو بيتخانق مع لولو”.. استقبل حالا تردد قناة وناسة الجديد 2024 wanasah tv وتابع مغامرات لولو والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة وناسة الجديد 2024 يبحث عنه الكثير من الأمهات باعتبار أنها واحدة من أشهر قنوات الاطفال على النايل سات التي تعمل على مدار الساعة وتعرض مجموعة لا حصر لها من أجمل اغاني الاطفال الحصرية التي تستخدم الرسوم الكرتونية المتحركة ذات الالوان الجذابة التي تخطف انظار الاطفال وانتباههم، وبذلك تسهل ايصال المعلومة عليهم، وتمكنت القناة أن تنافس كافة القنوات الأخرى لتظل دائما في الصدارة، واليكم خطوات استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الريسيفر.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

ومن خلال تردد قناة وناسة الجديد 2024 سيتمكن الاطفال من التسلية على مدار اليوم بفضل ما تعرضه من اغاني وفقرات مفيدة تعمل على تنمية مهارات الطفل وتعزيز معارفه بشكل مبتكر وجذاب دون شعور بالملل، حيث أن القناة تعمل على اكساب الطفل معلومات جديدة في شتى المجالات فهي تعرفه الكثير من المعلومات مثل:”اسماء الحيوانات واصواتهم، اسماء الوظائف، الحروف باللغتين العربية والانجليزية وكذلك الأرقام، الصفات الحميدة”، وتقدم القناة عروض رسوم متحركة لشخصيات محبوبة مثل لولو وميدو، ويمكنك متابعة القناة على النايل سات عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أو:

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024

ويمكنك بسهولة استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة دون الحاجة لدفع اشتراكات، حيث أن القناة مجانية بالكامل وتبث على مدار الساعة دون فواصل إعلانية مزعجة وطويلة، وفيما يلي خطوات ضبط تردد القناة: