«هتروح في سابع نومه»..بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل أقوى الأدوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل أوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - تتميز النباتات الطبيعية بفائدتها الصحية للإنسان لأنها تعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن وعدد هائل من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من هذه النباتات الزعفران وهو نوع من النباتات العشبية التي تحتوي على عدد من الفوائد الصحية التي تساعد الفرد على القيام بالعديد من الأنشطة الممتعة، ننشر لكم خلال موقعنا دوت الخليج أهمية استخدام وفوائد نبات الزعفران أو العصفر.

فوائد نبات العصفر

يحتوي العصفر على فوائد صحية كبيرة ويعود ذلك لاحتوائه على عدد من المركبات النباتية التي لها تأثير إيجابي على صحة وعافية الإنسان.

الكورستين:

يعد الكورستين واحد من المركبات التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

اللوتين:

الذي له تأثير إيجابي لصحة العينين.

الزعفرانين

يمتاز نبات العصفر بخائصه المضادة للاكتئاب.

استخدام العصفر للنوم

من خصائص العصفر أنه يعمل علي النوم بشكل أفضل، لكن يعاني من اضطراب في النوم.

شاي العصفر

لتحضير شاي العصفر عليك اتباع الخطوات الاتية

في كوب ماء مغلي يتم اضافة ملعقة صغيرة من العصفر.

يترك لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

يصفي جيدا ويتم تناوله يوميا قبل النوم.

زيت العصفر

من المشهور استخدام هذا الزيت لتعزيز الاسترخاء في الجسم وتحسين النوم لمن يعاني من اضطراب في النوم، فيستخدم لتحقيق ذلك الغرض عن طريق التدليك أو الاستحمام.

فوائد العصفر

خفض مستويات الكورتيزول:

أظهرت الأبحاث العلمية ان تناول نبات العصفر يعمل على خفض مستوى الكورتيزول الذي يعمل على زيادة التوتر.

زيادة مستوى الميلاتونين: