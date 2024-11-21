طريقة تحضير سلطة الجرجير بالشوندر السكري

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - مقدمة حول قيمة سلطة الجرجير بالصحة

سلطة الجرجير تعتبر من الأطباق الشهية والصحية التي تقدم فوائد عديدة للجسم. الجرجير، بمحتواه العالي من الفيتامينات والمعادن، يعد إضافة مميزة لأي وجبة. إلى جانبه، يتميز الشوندر السكري بلونه الأحمر الجذاب ومذاقه الحلو قليلًا. يجمع هذا الطبق بين نكهة الجرجير اللاذعة ونكهة الشوندر السكري المميزة، ليشكل تجربة طهي لا تُنسى.

المكونات اللازمة لتحضير السلطة

لتحضير سلطة الجرجير بالشوندر السكري، ستحتاج إلى التالي:

جرجير طازج – 2 حزمة

شوندر سكري متوسط الحجم – 2 حبة

زيت زيتون بكر – 3 ملاعق كبيرة

خل البلسميك – ملعقتان صغيرتان

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

جبنة فيتا مفتتة – نصف كوب (اختياري)

عين الجمل (الجوز) المحمص – ربع كوب (اختياري)

خطوات التحضير

الإعداد المسبق

ابدأ بغسل الجرجير جيدًا بالماء البارد ثم اتركه ليجف.

قشر الشوندر السكري وقطعه إلى مكعبات صغيرة.

طهي الشوندر السكري

١. في قدر، قم بغلي ماء وأضف إليه مكعبات الشوندر السكري. اتركه يغلي لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح طرياً قليلاً ولكن ليس مهروساً تماماً.

٢. بعد ذلك، صفّي الماء واتركي الشوندر السكري ليبرد.

تحضير السلطة

١. في وعاء كبير، أضف الجرجير ورتب عليه قطع الشوندر السكري.

٢. رشي زيت الزيتون وخل البلسميك بالتساوي على الخليط.

٣. أضف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة وامزج المكونات بلطف حتى تتجانس.

٤. إذا كنت تستخدم الجبنة الفيتا أو الجوز، قم برشها فوق السلطة.

تنويعات مقترحة

لإضفاء لمسة إضافية من النكهة، يمكن إضافة بعض المكونات الإضافية مثل:

قطع البرتقال للنكهة الحمضية.

الرمان لبعد حلو ومظهر مميز.

النعناع الطازج لنكهة منعشة.

ختام

سلطة الجرجير بالشوندر السكري تمثل وجبة خفيفة وصحية، غنية بالنكهات والألوان. يمكن تقديمها كوجبة جانبية أو كوجبة رئيسة خفيفة. تلبي هذه السلطة احتياجاتك من الألياف والفيتامينات، مع لمسة أنيقة ومذاق لا يُقاوم. جربها الآن وتمتع بفوائدها العديدة!