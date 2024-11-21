ماذا يحدث لجسمك عند حدوث نقص الزنك؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - دور الزنك في جسم الإنسان

يُعتبر الزنك أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح. يتواجد الزنك في كل خلايا الجسم تقريبًا، ويدخل في العديد من الوظائف الحيوية، مثل تقوية الجهاز المناعي، والتئام الجروح، وتكوين البروتينات والحمض النووي. يعتبر الزنك أيضًا ضروريًا لصحة الجهاز العصبي وتحسين عملية الأيض.

أسباب نقص الزنك

يمكن أن يحدث نقص الزنك في الجسم نتيجة لعدة أسباب، منها:

نقص في تناول الأطعمة الغنية بالزنك، خاصة في حالات النباتيين الذين لا يتناولون اللحوم والمأكولات البحرية.

امتصاص غير كافٍ للزنك نتيجة لإصابة الأمعاء بأمراض مثل مرض كرون أو السيلياك.

زيادة فقدان الجسم للزنك بسبب التعرق الشديد أو الإسهال المزمن.

الحمل والرضاعة حيث تزداد حاجة الجسم للزنك.

الأعراض الشائعة لنقص الزنك

يؤدي نقص الزنك في الجسم إلى عدة أعراض قد تؤثر على الصحة بشكل كبير. تشمل هذه الأعراض:

ضعف الجهاز المناعي وزيادة القابلية للعدوى.

تأخر التئام الجروح وصعوبة في شفاء الجروح البسيطة.

تساقط الشعر وتقصف الأظافر.

ضعف الشهية وخسارة الوزن.

مشكلة في حاسة التذوق والشم.

تأخر النمو العقلي والجسدي خاصة عند الأطفال.

التشخيص والمعالجة لنقص الزنك

تشخيص نقص الزنك

يتم تشخيص نقص الزنك عادة من خلال فحص الدم لقياس مستويات الزنك. قد يُطلب أيضًا إجراء اختبارات إضافية للتأكد من التشخيص ومراقبة الأعراض.

كيفية علاج نقص الزنك

يتضمن علاج نقص الزنك تغييرات في النظام الغذائي أو تناول مكملات الزنك. من المهم تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء، والدواجن، والمأكولات البحرية، والمكسرات، والحبوب الكاملة. يمكن أن توصف مكملات الزنك كعلاج مؤقت تحت إشراف الطبيب حتى يتم الوصول إلى مستويات مناسبة من الزنك في الجسم.

الخاتمة

يعد الحفاظ على مستويات كافية من الزنك في الجسم أمرًا حاسمًا لضمان صحة جيدة وكفاءة في العمل الحيوي للجهاز المناعي والجسم بشكل عام. يُنصح بالتحدث مع الطبيب إذا كنت تشتبه في نقص الزنك لتحديد العلاج المناسب والوقاية من أي مضاعفات صحية قد تنجم عن هذا النقص.