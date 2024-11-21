الكشف عن آخر مستجدات تجديد عقد محمد صلاح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات المفاوضات بين نادي ليفربول ونجمه المصري، محمد صلاح، من أجل تجديد العقد بين الطرفين..

وينتهي عقد صلاح، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتم التوصل لاتفاق، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “التايمز” البريطانية، فإن فإنه لا يوجد تقدم بالمفاوضات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن محمد صلاح يريد عقداً لمدة 3 سنوات، ولكن ليفربول يتردد بشأن الموافقة على هذا الشرط.

وأفادت الصحيفة، أن مع هذا الشرط فإن مطالب صلاح المالية، والتي تعتبر مرتفعة، تدفع الريدز للتفكير بشكل أكبر بشأن تجديد العقد، حيث أن خطة النادي الإنكليزي تتضمن الحفاظ على أفضل لاعبيه ولكن مع ضمان استقرار الفريق فنياً واقتصادياً على المدى الطويل.