“تحقيق أمنية” تحتفل بإنجاز الأمنية 7000

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حققت مؤسسة “تحقيق أمنية”،الأمنية رقم 7000، والتي تمثل محطّة هامة في مسيرتها الإنسانية النبيلة لجلب الأمل والقوة والفرح للأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتمّ هذا الإنجاز من خلال تحقيق أمنية الطفلة فطيم عبدالله الكعبي 10 سنوات، بأن تصبح طيارة حربية.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال استقبال العميد الركن يوسف عبدالله الكعبي قائد الطيران المشترك، الطفلة فطيم ، وذلك بحضور منى الجابر، عضو مجلس أمناء مؤسسة “تحقيق أمنية”، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع ، حيث تمكّنت فطيم من عيش تجربة كاملة ليوم واحد كطيارة حربية، محققةً حلمها على أرض الواقع.

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة “تحقيق أمنية”: “ أمنية فطيم تُمثّل محطة خاصة لنا، فكل أمنية نُحقّقها تحمل في طياتها قصة أمل، لكن هذه الأمنية مُميّزة لأنها تُمثل أمنيتنا الـ7000 وتحتفي بالتعاون المثمر والدعم من وزارة الدفاع. معاً نستطيع أن نحقق تجارب استثنائية ترفع معنويات الأطفال وعائلاتهم”.

وتوجّهت بالشكر والتقدير إلى قيادات وزارة الدفاع، مؤكّدة أن هذا التعاون يُبرز التزام الوزارة بخدمة المجتمع، إلى جانب مهام الدفاع، حيث تفتح الأبواب أمام فرص تترك أثراً دائماً في حياة الأطفال، مضيفة أن يوم فطيم مع وزارة الدفاع كان دليلاً على قوة الخير المشترك وأهمية تحقيق الأحلام.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف، إنه مع احتفال المؤسسة بتحقيق الأمنية رقم 7000، تُجدّد التزامها بتحقيق أمنيات كل طفل مؤهل، إيماناً منها بقوة الأمل وقدرته على تغيير الحياة، فكل أمنية نُحقّقها يمكن أن تضيء الأوقات الصعبة وتُذكّر الأطفال وعائلاتهم أن الأحلام يمكن أن تتحقق.