براند بوستر يحقق نجاحاً استثنائياً ويرسخ مكانته كمنصة لدعم الإبداع والاستدامة في الأزياء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - اختتم معرض براند بوستر فعالياته بعد يومين حافلين بالإبداع والتميز، حيث نجح الحدث في تحقيق أهدافه المتمثلة في دعم المصممين الناشئين والمحترفين من الخليج والعالم، وتعزيز مفهوم الأزياء المستدامة. أقيم المعرض بدبي يومي 18 و19 نوفمبر وشهد حضوراً واسعاً من المشترين ،أصحاب البوتيكات والمنصات الإلكترونية مما أتاح للمصممين المشاركين فرصاً استثنائية لعرض إبداعاتهم والتواصل مع قادة الصناعة.

تميزت نسخة هذا العام بمشاركة 32 مصمماً من دول الخليج إلى جانب مواهب دولية من إسبانيا وكندا. نجح المصممون في جذب الأنظار بتصاميمهم الفريدة التي عكست التنوع الثقافي والإبداع الفني، ومن بين أبرز الإنجازات تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين المصممين والمشترين، ما يمهد الطريق أمامهم لإطلاق منتجاتهم على نطاق أوسع، بالإضافة إلى تنظيم عرض أزياء تضمن كل علامة تجارية مشاركة بحضور وسائل الإعلام والمشترين، قدم المصممون المشاركون عروضاً رائعة عكست أحدث صيحات الموضة والتوجهات العالمية، حيث لفتت الأنظار التصاميم المبتكرة التي تمزج بين الإبداع الفني والاستدامة.

تعقيباً على هذا الحدث قال ياسر البير مؤسس مشارك لمعرض براند بوستر :”يمثل براند بوستر رؤية طموحة تهدف إلى تقديم دعم حقيقي للمصممين الناشئين والمحترفين في المنطقة والعالم، نحن نسعى لخلق منصة تتيح لهم ليس فقط عرض إبداعاتهم بل أيضاً التواصل مع أهم الشخصيات والمؤسسات في صناعة الأزياء. النجاح الكبير الذي حققناه هذا العام يعكس أهمية هذه المبادرة ويؤكد على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه براند بوستر في تحويل أحلام المصممين إلى واقع ملموس. بالنسبة لنا، هذا الحدث هو نقطة انطلاق نحو تمكين المواهب ودفعها لتحقيق النجاح على المستوى المحلي والعالمي.”.

إلى جانبه قالت جيراليدن لابوري مؤسس مشارك لمعرض براند بوستر:” لطالما كان هدفنا في براند بوستر هو تسليط الضوء على المصممين الذين يجمعون بين الابتكار والمسؤولية، لقد أصبح من الضروري اليوم أن نتبنى ممارسات مستدامة في صناعة الأزياء، ومعرض براند بوستر هذا العام كان تجسيداً لهذه الفكرة. نحن فخورون بمشاركة هذه المنصة مع مصممين موهوبين التزموا بتقديم قطع تجمع بين الأناقة والحفاظ على البيئة لأننا نؤمن بأن الاستدامة ليست مجرد توجه بل هي مستقبل الأزياء ونحن ملتزمون بالمضي قدماً في دعم المصممين الذين يعكسون هذا المفهوم في إبداعاتهم”.

أبرز ما ميز المعرض هذا العام هو التركيز على الأزياء المستدامة، قدم المصممون قطعاً مبتكرة مصممة بمواد وتقنيات صديقة للبيئة مما يعكس التزامهم بتقليل الأثر البيئي لصناعة الأزياء.هذا النجاح يشكل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أزياء مستدام ومتنوع يدعم الإبداع ويعزز التميز.