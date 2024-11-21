انت الأن تتابع خبر في دقائق.. وصفة سحرية تجمع بين أقوى 3 مكونات طبيعية تقضي على البرد والكحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، واحدة من الأمور المزعجة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار خاصة مع تغير الفصول وزيادة برودة الجو، وقد تستمر مدة إصابتك بنزلات السعال لفترة طويلة ما يُسبب الشعور بالإرهاق والتعب. لذلك يُصبح البحث عن العلاج الفوري في هذا الوقت أمرًا ضروريًا، فإذا كنت تبحث عن حلٍ سريع وطبيعي إليكِ وصفة سحرية تجمع بين قوة 3 مكونات طبيعية لتقضي على البرد والكحة في أسرع وقت ممكن.

وصفة طبيعية للقضاء على البرد والكحة

للتقليل من أعراض البرد والإنفلونزا الموسمية، يُنصح بتناول مشروب لا غنى عنه في الخريف والشتاء، وهو القرفة مع الزنجبيل والعسل،

ولكي يتم تحضيره عليك باتباع الخطوات التالية:

2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل

1 ملعقة كبيرة من القرفة

1 ملعقة كبيرة من العسل

2 كوب من الماء المغلي

طريقة التحضير

في البداية نقوم بغلي الماء ثم نضع به المكونات السابقة من الزنجبيل والقرفة، ثم تترك على النار لمدة 5 دقائق.

ثم نصفي المزيج ونضيف له العسل ويتم تناوله دافنًا في الصباح.

فوائد مزيج الزنجبيل والعسل