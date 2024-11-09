انت الأن تتابع خبر "الأكثر شعبية في الوطن العربي" .. تردد قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية بالإحداثيات الأخيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكون قناة طيور الجنة من القنوات التي لها مكانه خاصه في قلوب الأطفال، لذلك يتجه العديد من الآباء والأمهات للبحث عن تردد قناة طيور الجنة، حتى يتمكنوا من تنزيلها على التلفاز، بدلاً من الهواتف المحموله، حيثُ تعمل القناه على عرض باقه متنوعه من الأناشيد والبرامج الممزوجه ما بين التعليم والترفيه، على مدار اليوم بصوره مجانيه تماماً،

تردد قناة طيور الجنة

يُعد تردد قناة طيور الجنة من أكثر ما يتم البحث عنه من خلال عدد كبير من أولياء الأمور الذين لديهم أطفال في أعمار مختلفه، وذلك بغرض تنزيل القناه، حتى يستمتعوا الأطفال بأقوى البرامج والأناشيد الجديده، وحازت القناه على شهره عاليه داخل أنحاء الوطن العربي منذ أن تم إفتتاحها، وإِشتهرت بعائلة عمو خالد مقداد، الذين يقدمون محتوى هادف للأطفال في جميع الأعمار، عن طريق الأناشيد بالحركات التي تجذب إنتباهم، وكل ذلك دون وجود أي ألفاظ بذيئه، لهذا تعتبر الخيار الأمثل للجميع، حيثُ أن هدفها هو تحسين سلوك الطفل وطريقة التعامل مع أسرته وتعليمه كل العادات الأخلاقية والدينية الصحيحة، ويتم تغيير التردد من قبل إدارة القناه من الوقت للآخر، حتى يتم ضمان استمرارية البث، بالإضافه إلى لتحسين جودة الإشارة،

وجاء تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي :

التردد 11274.

معدل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الإستقطاب : عمودي.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

كما يُمكنكم إستقبال قناة طيور الجنة، على القمر الصناعي عرب سات، من خلال إتباع الآتي :

التردد : 11310.

معدل الإستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

أغاني و برامج قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور القناه بالعديد من البرامج والأغاني التي يحبها الأطفال، والتي تكون من ضمنها الآتي :