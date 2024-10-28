شكرا لاهتمامك لمعرفة الاستمتاع بتردد قناة وناسة بيبي وسماع احلى اغاني لولو وميدو والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعمل على تعزيز القيم الأخلاقية من خلال برامج وأناشيد وقد أعلنت القناة عن ترددها الجديد لعام 2024 على قنوات النايل سات والعرب سات ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستمتاع بتردد قناة وناسة بيبي وسماع احلى اغاني لولو وميدو.

تردد قناة وناسة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة وناسة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد الجديد: 11270.

معدل استقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

جودة الصورة: HD.

خطوات تحميل لقناة على الرسيفر

يمكن اتباعها لضبط تردد قناة وناسة للأطفال من خلال: