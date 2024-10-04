"لعشاق عالم الحيوان".. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 National Geographic على نايل وعربسات

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رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic واحدة من القنوات الرائدة في مجال بث البرامج المتخصصة في الطبيعة وعالم الحيوان والبيئة البحرية، وتجذب هذه القناة عددًا كبيرًا من المتابعين، خاصة من المهتمين بعالم الحيوان، نظرًا لشعبيتها الواسعة، يكثر البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، في هذا المقال، سنقدم لكم جميع المعلومات اللازمة عن تردد قناة ناشيونال ونستعرض أبرز البرامج التي تعرضها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

لعشاق البرامج الوثائقية وعالم الحيوان، يمكن استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات وعربسات بالتردد التالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معامل الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عربسات

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معامل الاستقطاب: أفقي

أبرز برامج قناة ناشيونال 2024

تتميز هذه القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تلفت انتباه المشاهدين، ومن أبرز هذه البرامج:

برنامج رحلة علاج في القطب الشمالي، الذي يعتبر من أشهر برامج القناة.

الذيول الحمراء الحقيقة، الذي يقدم محتوى فريد من نوعه.

برنامج مخبوزات من أنحاء العالم، يستعرض أشهى وأروع المخبوزات العالمية.

الحياة البرية في البحر المتوسط، الذي يحظى بمتابعة كبيرة بفضل محتواه المميز عن البيئة البحرية.

برنامج الكشف عن وحوش مفقودة، الذي يجذب العديد من المتابعين المهتمين بأسرار الطبيعة والكائنات الغامضة.

تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

لتثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال، يجب التأكد من توصيل الجهاز بالطبق الهوائي بشكل سليم، بعد ذلك، قم بالخطوات الأتية: