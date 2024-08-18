انت الأن تتابع خبر حملها وعلم أطفالك كل ما هو قيم.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات 2024 بالجودة العالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات تزايد البحث عنه في وقتنا الحالي، وهذا من أجل تحديث القناة والحصول على قوة بث أقوي تجعل الأطفال يستمتعون بالمشاهدة دون أي يشعروا بأي ملل، والجدير بالذكر أن إدارة قناة طيور الجنة جمعت بين عنصر التعليم والترفية في وقت واحد وساعدت على تنشأة جيل واعي مدرك لكل ما يدور حوله وأضافت لكم الكثير من القيم والمبادي الأخلاقية، لذا لا غني أبداً عن تحميلها علة جهازك ولمعرفة بيانات التردد الخاص بها الصحيحة كما أعلنت عنها القناة، تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

من خلال مقالنا هذا اليوم قمنا بتوفير لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات، وهذا من أجل الاستمتاع بمحتوي عالى الدقة خالي من أي تشويش سواء في الصوت أو الصورة، وهذه بياناتها تتمثل في النقاط التالية:

اسم القمر الصناعي هو نايل سات

التردد هو 11393.

الاستقطاب هو رأسي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 4/3.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة 2024

من أفضل القنوات التي تقدم محتوي طفولي للأطفال على مدار ال 24 ساعة هي تردد قناة طيور الجنة وتمكنت من الحصول على نسب مشاهدة عالية جداً منذ بداية أنشاؤها، وعن خطوات التحميل تتمثل في النقاط التالية: