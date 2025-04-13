مساعد وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالجالية المصرية بكندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:30 مساءً - التقى السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية والهجرة للشؤون الأمريكية، مع عدد من اعضاء الجالية المصرية من مختلف المدن الكندية، وذلك في لقاء بمقر السفارة المصرية في أوتاوا.

أكد السفير د. أبو العينين على الاعتزاز الكبير الذي تكنه مصر لإنجازات وإسهامات المصريين في شتى المجالات في كندا عبر سنوات طويلة، معرباً عن التقدير الكبير لحرص المواطنين المصريين على مواصلة الارتباط بوطنهم، مشيرا إلى حرص الدولة على مواصلة دعم المواطنين المصريين ورعايتهم وتقديم افضل الخدمات لهم وتيسير المعاملات القنصلية.

واستعرض السفير أبو العينين أهم الإنجازات المصرية في شتى المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والبنية التحتية، ودار حوار تفاعلي مع الجالية المصرية حول أهم شواغلها واستفساراتها، بما في ذلك الاستماع للآراء المختلفة ودراسة الأفكار المقترحة.