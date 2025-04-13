حملة توعوية لطب أسنان القاهرة داخل الحرم الجامعي للحفاظ على صحة الفم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:30 مساءً - د.محمد سامى عبدالصادق: نعمل من خلال هذه الحملات التوعوية على دعم جهود الدولة في الوقاية والتثقيف الصحي، وتعزيز مفهوم الرعاية الشاملة.

رئيس الجامعة: التوجيه بتوفير عيادات الاسنان المتنقلة بشكل دوري داخل حرم الجامعة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب والعاملين وتحويل الحالات لاستكمال العلاج بمستشفى كلية طب الأسنان.

د.غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: توجيهات رئيس الجامعة بتنظيم المبادرات والأنشطة لرفع مستوى الوعى الصحي لمنتسبيها، ولتحسين جودة الرعاية الصحية، وتجنب التعامل الخاطئ مع صحة الفم والأسنان.

د.جيرالدين أحمد عميدة طب الأسنان: الحملة استهدفت مختلف الفئات بالجامعة بما يناسب طبيعة حالتهم الصحية، واستخدمت تقنيات الذكاء الإصطناعي وعلاقته بصحة الفم والأسنان.

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيرالدين أحمد عميدة الكلية، حملة توعوية داخل الحرم الجامعي للحفاظ على صحة الفم والأسنان، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي الأسنان، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الحملة التوعوية التي نظمتها كلية طب الأسنان غرضها دعم جهود الدولة في الوقاية والتثقيف الصحي، وتعزيز مفهوم الرعاية الشاملة، لافتًا إلى التوجيه بتوفير العيادات المتنقلة بشكل دوري داخل الحرم الجامعي لتوقيع الكشف الطبي علي منتسبي الجامعة من الطلاب والعاملين، وتحويل الحالات التي تتطلب استكمال العلاج الطبي إلى مستشفي الكلية، ومشيرًا إلى أن الحملة التوعوية ركزت على أهمية صحة الفم والأسنان وتأثيرها المباشر على الصحة العامة، خصوصًا فيما يتعلق بالأمراض الباطنية وأمراض القلب، كما تضمنت توعية شاملة حول طرق الحفاظ على صحة الفم والأسنان وكيفية تجنب تداعيات إهمال العناية بهما، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ومن جابنها، أكدت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه في إطار توجيهات رئيس الجامعة يحرص قطاع خدمة المجتمع على تنظيم العديد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لمنتسبي الجامعة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية لهم، مشيدًة بجهود كلية طب الأسنان ودورها الإيجابي لتوعية منتسبي الجامعة من الطلاب والعاملين بضرورة الاعتناء بصحة الفم والأسنان وتجنب التعامل الخاطئ معها.

كما استمعت الدكتورة غادة عبد الباري، خلال تفقدها لفاعليات الحملة التوعوية، إلي شرح مفصل من طلاب الكلية من قسم العلاج التحفظي والمشاركين في الحملة حول مشروعهم الخاص حول العناية بصحة الفم وطرق الحفاظ على الأسنان من التسوس، كما التقت ببعض طلاب الكلية الوافدين وتعرفت على مشاركتهم في الحملة التوعوية.

وأوضحت الدكتورة جيرالدين أحمد عميدة كلية طب الأسنان، أن الحملة التوعوية استهدفت مخاطبة مختلف الفئات بالجامعة، بما يناسب طبيعة حالتهم الصحية، وقدمت بعض النصائح من خلال المطبوعات حول الطرق السليمة للعناية بالفم، كما حرصت الحملة على استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، لافتًة إلى أن الحملة قامت بتوزيع معجون وفرش الأسنان على الطلاب والعاملين بالجامعة لتشجعيهم على الإهتمام بصحة الأسنان والحفاظ عليها من خطر التسوس.