البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 09:31 صباحاً - ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس أحد الشعانين، صباح اليوم الأحد، من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وعدد كبير من أبناء الكنيسة.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت المقبل من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور الأباء الأساقفة والكهنة وكبار رجال الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والاعلاميبن، وتنقل الصلوات عبر قنوات التلفزيون المصري.