مصر تعيد طفلة إلى أرض الوطن.. ومساعد وزير الخارجية يشيد بالتنسيق مع دولة الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 10:31 مساءً - في تصريح لمساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمواطنين في الخارج، والذي أشاد بالجهود التي أسفرت عن النجاح في إعادة طفلة مصرية إلى أرض الوطن من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعرب عن التقدير لتعاون الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها شرطة دبي، والنيابة العامة الإماراتية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك لتوفير الرعاية اللازمة للطفلة طوال فترة بقائها في دبي، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المصرية، والتي أسفرت عن النجاح في إعادة الطفلة إلى أرض الوطن برفقة مسئولة من القنصلية العامة المصرية بدبي.

وأكد مساعد وزير الخارجية على ان هذا النمط من التعاون في المجال القنصلي إنما يأتي امتداداً للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين.