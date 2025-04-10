البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 11:08 مساءً - العربية نت _ قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين بلغت الآن 145%.

وأعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي لا يتوقع أن تخفض إلى أقل من 10%.

وقال: “أعتقد أن الجميع يدرك أن 10% هو الحد الأدنى لرسومنا الجمركية، ويتطلب الأمر اتفاقًا استثنائيًا ليرغب الرئيس في خفضها”، وفق وكالة “فرانس برس“.

وأكد أيضًا أن “الرئيس يدرك أنه من أجل الحصول على التغييرات اللازمة لصالح العمال الأمريكيين، علينا أن نمارس ضغطًا كافيًا على شركائنا الاقتصاديين”.

وأوضح هاسيت، أن الهدف هو “أن يتم في النهاية وضع كل ما طلبه الرؤساء الأمريكيون خلال العقود الأخيرة على الطاولة”.

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وأعلن ترامب مساء الأربعاء أنه “سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري” على واردات حوالى 60 بلدًا وشريكًا تجاريًا للولايات المتحدة بينهم الاتحاد الأوروبي.