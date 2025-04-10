مال وأعمال

البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل…

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  • البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل… 1/9
  • البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل… 2/9
  • البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل… 3/9
  • البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل… 4/9
  • البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل… 5/9
  • البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل… 6/9
  • البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل… 7/9
  • البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل… 8/9
  • البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين تصل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 11:08 مساءً - العربية نت _ قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين بلغت الآن 145%.

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وأعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي لا يتوقع أن تخفض إلى أقل من 10%.

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وقال: “أعتقد أن الجميع يدرك أن 10% هو الحد الأدنى لرسومنا الجمركية، ويتطلب الأمر اتفاقًا استثنائيًا ليرغب الرئيس في خفضها”، وفق وكالة “فرانس برس“.

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وأكد أيضًا أن “الرئيس يدرك أنه من أجل الحصول على التغييرات اللازمة لصالح العمال الأمريكيين، علينا أن نمارس ضغطًا كافيًا على شركائنا الاقتصاديين”.

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وأوضح هاسيت، أن الهدف هو “أن يتم في النهاية وضع كل ما طلبه الرؤساء الأمريكيون خلال العقود الأخيرة على الطاولة”.

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وأعلن ترامب مساء الأربعاء أنه “سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري” على واردات حوالى 60 بلدًا وشريكًا تجاريًا للولايات المتحدة بينهم الاتحاد الأوروبي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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