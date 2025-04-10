العالم اليوم - بيان من لجنة الاستئناف بشأن مصير قمة الأهلي والزمالك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أبريل 2025 11:18 مساءً - قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف الخاصة بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان مقررا لها يوم 11 مارس الماضي بالدوري المصري.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي، الخميس، أنها قررت التأجيل لجلسة 24 أبريل 2025، وذلك للاطلاع على التظلمات والمستندات والمذكرات المقدمة من كافة أطراف التظلمات بجلسة اليوم.

وأضافت أنها صرحت لناديي الزمالك وبيراميدز بإحضار صورة رسمية من اللجنة الأولمبية بالقرار الصادر منها في هذا الشأن، على النحو الوارد بطلبات الناديين.

وأوضحت: "يطلب من رابطة الأندية المصرية القرارين الصادرين منها بخصوص مباراة الزمالك والأهلي، وأسباب القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2025".

وكان الأهلي قد رفض لعب مباراة القمة رقم 130 أمام نادي الزمالك اعتراضا على تعيين طاقم تحكيم مصري لها، لتقرر رابطة الأندية توقيع عقوبات عليه واعتباره خاسرًا بنتيجة 3 / صفر وخصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم، وهو ما كان يصب في مصلحة بيراميدز (المتصدر) بفارق 4 نقاط حاليا أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، والزمالك صاحب المركز الثالث.

ولكن عادت رابطة الأندية وقامت بتعديل قراراتها بشأن العقوبات الموقعة على الأهلي، حيث أقرت بكل العقوبات باستثناء خصم الـ3 نقاط من رصيد الأهلي بنهاية الموسم، وهو ما رفضه بيراميدز والزمالك معتبرين ذلك مخالفا للوائح التي كانت قد طبقت من قبل على الفريق الأبيض عندما انسحب أمام الأهلي عامي 2020 و2024.