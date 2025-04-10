دونالد ترامب: نجني ملياري دولار يوميا بسبب الرسوم الجمركية

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 11:08 مساءً - سي ان بي سي _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نجني ملياري دولار يومياً وهو أمر غير مسبوق ولم نحققه في الماضي، مؤكداً ” نحن في وضع جيد ولا مخاوف من التضخم“.

أضاف ترامب في تصريحات له الخميس، إثر اجتماع مع فريقه الحكومي “كل الدول تريد القدوم إلينا والتوصل إلى اتفاقيات تجارية، مؤكداً، نحن في وضع اقتصادي جيد وستكون هناك تكلفة خلال الفترة الانتقالية”.

وأضاف “ستكون هناك تكلفة ومشكلات في الفترة الانتقالية لكن الأمور ستكون رائعة في نهاية المطاف”.

وبشأن مشروع قانون الميزانية الذي أقره مجلس النواب، لفت ترامب إلى أنه “يتضمن أكبر تخفيضات ضريبية على الإطلاق”.

ويوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي إنه سمح بوقف 90 يوماً لتطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية التي أعلن عن فرضها مؤخراً.

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وأضاف ترامب أن قرار الوقف ينطبق على الرسوم الجمركية المتبادلة ليتم تطبيق الأساسية بنسبة تبلغ 10% فقط، مشيراً إلى أن تعليق الرسوم يسري على الفور.

وذكر ترامب أنه قرر رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 125%، وأن هذا الرفع سيبدأ تطبيقه على الفور.

يأتي ذلك بعد دخول ما تعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة أو المضادة حيز التنفيذ من بعد منتصف ليل الأربعاء على العشرات من الدول، وذلك بعد أيام قليلة من دخول الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% على عدد من الدول، وهي تلك الرسوم التي أعلن عنها دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي الثاني من أبريل.