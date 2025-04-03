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مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر

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مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 06:32 مساءً - إستكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، فقد تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة، المطلوب ضبطهم وإحضارهم لمشاركته فى واقعة إطلاق النيران على أحد ضباط الشرطة أثناء تنفيذ أحكام قضائية بالأقصر، مما أدى إلى إستشهاد الضابط ومصرع مطلق النيران عليه.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بدائرة مركز شرطة الأقصر بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه، وضُبط بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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