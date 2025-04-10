نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حائل تحصل على شهادة التميز الأوروبي للأداء المستدام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت جامعة حائل على شهادة التميز الأوروبي للأداء المستدام، التي تصدرها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM وتصنف أحد أعرق المؤسسات العالمية المتخصصة في إدارة الجودة وقياس مؤشرات الأداء، وذلك ضمن جهود وسعي الجامعة المستمر نحو تحقيق أعلى معايير الأداء المؤسسي المستدام، وتعزيز جودة العمليات التعليمية والإدارية، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وثمَّن رئيس جامعة حائل المكلف الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، الدعم الكبير الذي حصلت عليه الجامعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للوصول إلى هذه المستويات المميزة التي تعكس حجم الجهود التي تبذلها الجامعة من أجل بناء بيئة تعليمية مستدامة، تواكب متطلبات التميز والجودة في مسارات العمل المختلفة.