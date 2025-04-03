الدواء: القيادة السياسية تولي توطين صناعة مستحضرات الأورام أهمية قصوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 01:32 مساءً - أكد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي ،اليوم الخميس، أن مشروع توطين صناعة مستحضرات الأورام من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوي، خاصة مع التعداد السكاني الكبير والمبادرات التي تنفذها الدولة للقضاء على الأمراض المختلفة وتوفير الاكتفاء الذاتي من الأدوية المحلية.

وقال رجائي: "إن نسبة التصنيع المحلي للأدوية تصل إلى 92%، ويعتبر أهم مكونين رئيسيين لتحقيق توطين الصناعة، الأول هو وجود بنية تحتية تستوعب التكنولوجيا والتصنيع ووجود صناعة قوية قائمة علي خطوط الانتاج والمصانع المصرية"، لافتا إلى أنه تم بالفعل التعاون مع أحد الشركات الوطنية وهي شركة (إيديكو) لترخيص خط إنتاج أدوية الأورام، وبالفعل تم إنتاج أول 8 مستحضرات محلية الصنع خلال عام 2024.

وأضاف أن المكون الأخر للتوطين، هو وجود تكنولوجيا يتم نقلها من أحد الشركات العالمية التي نجحت في توفير أدوية بتكنولوجية غير متوفرة في مصر، وبالفعل تم توقيع الشراكة بين (ساندوز) و(إيديكو) ونجحنا فى إنتاج 5 مستحضرات لأدوية الأورام، تستطيع توفير لسوق الدواء المصري ما يقارب من 10.7 مليون دولار من تكلفة الاستيراد وخفض للفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى أن الخمس مستحضرات تقريبا تتجاوز قيمتهم السوقية حوالي 371 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم توفير الاحتياج المحلي بالكامل من الخمس مستحضرات، لافتا إلى أن الدولة نجحت خلال الـ 3 شهور السابقة في توفير الإنسولين بأحد المصانع المحلية الأمر الذي كان بمثابة خطوة هامة في ملف توطين صناعة الأدوية.

وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن توطين الصناعة سيكون له تأثير مباشر في توفير المكون الأجنبي الخاص بالاستيراد للمادة الخام التي يتم تصنيعها محليا.