الصحة: لدينا 48 مستشفى للأمراض الصدرية تقدم جميع خدمات مرضى الدرن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 10:30 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال مؤتمر وزارة الصحة والسكان بمناسبة اليوم العالمى للسل، إن وزارة الصحة تحتفل بهذا اليوم لتؤكد على معلومتين في غاية الأهمية وهو استمرار التزامها بمكافحة الدرن، وتنفيذ خطة منظمة الصحة العالمية للقضاء على الدرن بحلول عام 2030.



وأوضح أن مصر تقوم بدورها في القضاء على الدرن وفقا للاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان للتعامل مع المرض.

وأضاف، إنه يوجد لدينا 48 مستشفى للأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية تقدم خدماتها لمرضى الدرن، من خلال الاكتشاف والتشخيص المبكر، وتوفير العلاجات واستخدام أحدث أنواع العلاجات بالإضافة إلى التوعية بالمرض وسبل الوقاية منه.

وأوضح، إننا نتحرك من خلال هذه المحاور الأربعة التوعية، والوقاية، والاكتشاف المبكر، واستخدام علاج ناجح وفعال مما أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة في مصر من 85 حالة لكل 100 ألف حالة إلى 9.8 حالة لكل 100 ألف حالة، يعنى أقل من 10 حالات لكل من 100 ألف حالة.

وأكد، إن نجاح الاستراتيجية القومية لمكافحة الدرن قائم على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحا، إن معنا شركاء داعمين سواء كان صندوق الأمم المتحدة الإنمائي أو منظمة الصحة العالمية أو منظمة جايكا اليابانية، بالإضافة إلى مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، وهم شركاء داعمين لوزارة الصحة لتنفيذ البرنامج القومى للقضاء على الدرن، وفى نفس الوقت منع انتشار فيروس الإيدز.

حضر المؤتمر الذى عقد اليوم بالقاهرة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومنظمة الصحة العالمية في مصر، ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابعة للأمم المتحدة، ووكالة الأمم المتحدة للهجرة، والدكتور وليد كمال مدير برنامج الأمم المتحدة للإيدز في مصر.