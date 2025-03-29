سفير جمهورية مصر العربية في أكرا يلتقي بوزير الصحة الغاني ورؤساء الهيئات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 08:25 صباحاً - التقى السفير الدسوقي يوسف سفير جمهورية مصر العربية في أكرا بوزير الصحة الغاني ورؤساء الهيئات الصحية المختلفة، حيث أشاد وزير الصحة الغاني بالدعم الذي قدمته الحكومة المصرية من خلال مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس الكبد الوبائي (فيروس سي)، وأكد ان شحنات الدواء المصري ساهمت في إطلاق الحملة الغانية الوطنية للقضاء على المرض.

كما أكد الوزير الغاني التقدير الكبير لدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في بناء قدرات كوادر الهيئات الصحية الغانية من خلال البرامج التدريبية التي تستضيفها بالتعاون مع الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية.

كما تم خلال اللقاء بحث اجراءات تيسير تسجيل الدواء المصري ونفاذه للسوق الغاني والتعاون في مجال الرعاية الصحية والذي شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.