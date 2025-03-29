السفارة المصرية تنظم لقاء للجالية المصرية في جنوب أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 08:25 صباحاً - نظم السفير أحمد علي شريف، سفير مصر في بريتوريا، لقاء بمناسبة شهر رمضان للجالية المصرية في جنوب أفريقيا، بحضور بعثة الأزهر الشريف في بريتوريا، وكذا نيافة الأنبا أنطونيوس مرقص، مطران الكنيسة المصرية في جنوب أفريقيا؛ ونيافة الأنبا جوزيف أسقف عام الكنيسة في دول الجنوب الإفريقي، ولفيف من أعضاء الجالية المصرية في جنوب أفريقيا وعائلاتهم.

وأشار السفير المصري إلى أن الأيام الحالية تشهد موسماً للصيام لدى مسلمي ومسيحيي الأمة المصرية سواء في إطار شهر رمضان المعظم أو الصوم الكبير؛ منوها بالاعتزاز بهذا التجمع الذي يؤكد ترابط الجالية المصرية في جنوب افريقيا.

وجدد السفير أحمد شريف التأكيد على اهتمام السفارة بالتواصل اللصيق مع أعضاء الجالية المصرية في جنوب أفريقيا، وتقديم الخدمات القنصلية لهم، وتعزيز الترابط بين اعضاء الجالية بعضهم البعض والسفارة بما يخدم المصالح الوطنية.