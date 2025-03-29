العالم اليوم - إصابة أكثر من 50 شخصا في حريق بدار للمسنين في ألمانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 10:25 مساءً - أُصيب أكثر من 50 شخصا، السبت، جراء حريق اندلع في دار للمسنين في منطقة هانوفر-نويشتات شمالي ألمانيا، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية أن ثلاثة أشخاص من هؤلاء يعانون من إصابات خطيرة.

وبحسب التصريحات، لاحظ عاملون في الرعاية اندلاع الحريق بعد ظهر اليوم في إحدى غرف دار المسنين.

وأعلنت فرق الإطفاء أنها تمكنت من منع انتشار النيران إلى الغرف الأخرى، إلا أن أجزاء أخرى من المبنى تضررت بسبب تسرب سحب الدخان إليها.

وقالت الشرطة إن الطابق العلوي أصبح غير صالح للسكن.

وأوضح متحدث باسم فرق الإطفاء أن المقيمين المتضررين سيتم نقلهم إلى أجزاء أخرى من دار المسنين.

ولم يتم التعرف بعد على وجه الدقة على عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم، كما لم يتم التعرف بعد على أسباب اندلاع الحريق.

وأفادت فرق الإطفاء بأن دار المسنين تؤوي قرابة 100 شخص.